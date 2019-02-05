?С начала года НАПК зафиксировало 291 нарушение антикоррупционного законодательства

С января 2019 года Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции зафиксировало 291 нарушения антикоррупционного законодательства.

Об этом сообщается на сайте НАПК.

Отмечается, что число нарушений превышает соответствующий показатель прошлого месяца почти в 2,5 раза.

В январе НАПК составило и направило в суд 255 административных протоколов и 26 обоснованных выводов о выявленных признаках уголовных правонарушений. В Нацполицию и органы прокуратуры направлено по 11 обоснованных выводов, а в Национальный антикоррупционного бюро - четыре.

Кроме этого, в январе начато 330 полных проверок деклараций и завершена 31 проверка. По результатам проверок в 10 декларациях были обнаружены недостоверные сведения на сумму более 250 прожиточных минимумов, а также установлены признаки умышленного непредставления 16 деклараций.

За нарушение сроков подачи деклараций составлено 15 протоколов, а за несвоевременное представление или непредставление сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии - 23 протокола, три протокола - за декларирование недостоверных сведений в размере от 100 до 250 прожиточных минимумов. За несоблюдение должностными лицами требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов составлен 42 админпротокола.

Также за нарушение представления отчета политической партии Нацагентство составило и направило в суд 30 протоколов, а за нарушение порядка предоставления взноса в пользу политпартии - 140 протоколов. Два протокола составлено за невыполнение законных требований (предписаний) НАПК.

Руководителям ведомств направлены 10 предписаний, среди которых восемь - с требованием устранить нарушения.

Напомним, в сентябре прошлого года НАПК начало использовать программу для автоматической проверки е-деклараций.