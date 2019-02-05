Дочь нардепа Березкина пришла в НАБУ

Виктория Березкина заявила, что уведомляла НАБУ о своем местонахождении.

Дочь нардепа Березкина пришла в НАБУ
Виктория Березкина
Фото: Виктория Березкина / Facebook

Дочь народного депутата Станислава Березкина Виктория явилась в Национальное антикоррупционное бюро, чтобы выяснить, в чем ее подозревают.

Об этом она сообщила в Фейсбуке.

"Многие СМИ писали, со ссылкой на анонимные «источники», что я являюсь подозреваемой в «шумном» деле расследуемым НАБУ. На самом деле подозрение мне никто не вручал. Пришла в Бюро по собственной инициативе, чтобы узнать, в чем дело. Ранее уведомляла НАБУ о своем местонахождении, ведь скрывать мне нечего и никаких незаконных действий я не совершала", - написала Березкина.

Пост датирован 5 февраля, 9:45.

Фото: Виктория Березкина / Facebook

Напомним, в декабре прошлого года Специализированная антикоррупционная прокуратура заявила, что намерена просить суд применить силовой привод к Виктории Березкиной, которая подозревается в причастности к хищению $20 млн "Ощадбанка", а в дальнейшем - и заочно ее арестовать.

24 октября НАБУ задержало 10 человек, подозреваемых в завладении $20 млн"Ощадбанка", в том числе сына Станислава Березкина Максима. 25 октября суд арестовал пятерых подозреваемых: замглавы правления Ирину Земцову - с залогом 7 млн гривен, сотрудника Департамента корпоративного бизнеса "Ощадбанка" - с залогом 1,5 млн гривен, руководителя ЧАО "Креатив" - с залогом 2 млн гривен, сотрудника ПАО "Креатив Групп" - с залогом 2 млн гривен и сотрудника ПАО "Креатив Групп" - с залогом 550 тыс. гривен.

Максим Березкин и еще пятеро подозреваемых внесли установленные судом залоги и вышли из СИЗО. Виктории Березкиной САП сообщила о подозрении заочно.


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