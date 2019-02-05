Лукашенко решился на "беспрецедентный шаг" ради нацбезопасности

Президент приказал усилить границы Беларуси.

Лукашенко решился на "беспрецедентный шаг" ради нацбезопасности
Фото: president.gov.by

Решение о необходимости увеличения штатной численности пограничников в Беларуси связано с задачами по обеспечению национальной безопасности.

Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко при утверждении решения на охрану госграницы органами пограничной службы в 2019 году, передает БЕЛТА.

"С учетом возрастания негативных факторов, связанных с незаконной миграцией, наркотрафиком, контрабандой (особенно оружия), перед Госпогранкомитетом поставлена задача увеличить до необходимого штатную численность. Беспрецедентный шаг, но национальная безопасность - важнейший фактор", - подчеркнул глава государства.

В связи с этим он потребовал принять "исчерпывающие меры" по увеличению и созданию новых подразделений пограничников.

"Особенно о чем мы с вами договаривались - возрождение или усиление маневренных групп. Это те группы, которые находятся всегда в резерве руководителей пограничных отрядов и в считанные минуты выдвигаются на направления вероятного движения противника, если там обострение ситуации", - подчеркнул Лукашенко.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что Украина и Беларусь обречены быть вместе с Россией.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Британии приготовились эвакуировать королеву Елизавету на случай беспорядков из-за BrexitВ Британии приготовились эвакуировать королеву Елизавету на случай беспорядков из-за Brexit
Военные задержали мужчину, запускавшего беспилотник над воинской частью в Херсонской областиВоенные задержали мужчину, запускавшего беспилотник над воинской частью в Херсонской области
Военные на Донбассе обезвредили засаду боевиков на Докучаевском направленииВоенные на Донбассе обезвредили засаду боевиков на Докучаевском направлении
В Латвии телеканал "РоSSия РТР" запретили за пропаганду ненависти к украинцамВ Латвии телеканал "РоSSия РТР" запретили за пропаганду ненависти к украинцам
Командующий ВМС о Керченском мосте: да кому нужен? Он и так завалится через несколько летКомандующий ВМС о Керченском мосте: да кому нужен? Он и так завалится через несколько лет
Блок рекламы


Похожие новости
Лукашенко решил, что Украина и Беларусь обречены быть вместе с РоSSиейЛукашенко решил, что Украина и Беларусь обречены быть вместе с РоSSией
Лукашенко понадобилось мнение Медведчука о ситуации на ДонбассеЛукашенко понадобилось мнение Медведчука о ситуации на Донбассе
Лукашенко предсказал сложные годы для Беларуси: "Нас будут очень сильно пробовать на зуб"Лукашенко предсказал сложные годы для Беларуси: "Нас будут очень сильно пробовать на зуб"
Лукашенко исключил объединение Беларуси с РоSSиейЛукашенко исключил объединение Беларуси с РоSSией
Филарет наградил президента Порошенко орденом Андрея Первозванного
Порошенко наградил Варфоломея орденом "За заслуги"Порошенко наградил Варфоломея орденом "За заслуги"
В Сербии вступил в силу запрет на убийство животных ради мехаВ Сербии вступил в силу запрет на убийство животных ради меха
Кабмин уволил гендиректора Концерна радиосвязи и телевиденияКабмин уволил гендиректора Концерна радиосвязи и телевидения
Лукашенко отказался называть РоSSию братским государствомЛукашенко отказался называть РоSSию братским государством
Порошенко предостерег представителей радикальных организаций от захватов храмов УПЦ МППорошенко предостерег представителей радикальных организаций от захватов храмов УПЦ МП
Последние новости
Подгружаем последние новости