Лукашенко решился на "беспрецедентный шаг" ради нацбезопасности

Решение о необходимости увеличения штатной численности пограничников в Беларуси связано с задачами по обеспечению национальной безопасности.

Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко при утверждении решения на охрану госграницы органами пограничной службы в 2019 году, передает БЕЛТА.

"С учетом возрастания негативных факторов, связанных с незаконной миграцией, наркотрафиком, контрабандой (особенно оружия), перед Госпогранкомитетом поставлена задача увеличить до необходимого штатную численность. Беспрецедентный шаг, но национальная безопасность - важнейший фактор", - подчеркнул глава государства.

В связи с этим он потребовал принять "исчерпывающие меры" по увеличению и созданию новых подразделений пограничников.

"Особенно о чем мы с вами договаривались - возрождение или усиление маневренных групп. Это те группы, которые находятся всегда в резерве руководителей пограничных отрядов и в считанные минуты выдвигаются на направления вероятного движения противника, если там обострение ситуации", - подчеркнул Лукашенко.