Мадуро попросил Папу Римского о помощи

Президент Венесуэлы Николас Мадуро написал письмо Папе Римскому Франциску с просьбой о поддержке.

Об этом в понедельник, 4 февраля, сообщил итальянский телеканал TG24.

"Я направил письмо папе Франциску, надеюсь, что оно в пути или уже прибыло в Рим, в Ватикан. Я прошу у него помочь нам стать на путь диалога", - цитирует Мадуро телеканал.

В пресс-службе Ватикана о письме от Мадуро не сообщали.

Напомним, 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом Венесуэлы, потому что раньше парламент признал переизбрание действующего президента Николаса Мадуро на пост главы государства неконституционным. США , Канада, многие страны Европы, включая Украину, признали полномочия Гуайдо как временного главы государства. РоSSия, Беларусь и Китай выступили в поддержку Мадуро.

Накануне Мадуро предупредил о возможности гражданской войны в Венесуэле.