Захід може пробачити Мадуро заради нафти, але є суттєві умови

Зі зникненням з ринку російської нафти венесуельська знову стає привабливою, але фактор Мадуро.., інформує ZN.ua.

Захід може пробачити Мадуро заради нафти, але є суттєві умови

Якщо у червні президента Венесуели Ніколаса Мадуро не запросили на саміт лідерів країн Західної півкулі. Але в жовтні він уже вирушив до Єгипту для участі у кліматичному саміті COP27 ООН у Шарм-ель-Шейху. Там він жартував із президентом Франції Еммануелем Макроном тиснув руку Джону Керрі, посланцю уряду США з питань клімату, пише AP NEWS.

Зусилля Мадуро спрямовані також і на зміцнення його впливу всередині країни, оскільки він вступає у 2023 рік, а 2024 року вибори, які мають бути вільними та чесними.

Вирішальне значення для Мадуро має головний актив його країни – нафта та… війна в Україні. Південноамериканська країна має найбільші у світі доведені запаси нафти, але вона не постачає її на західний ринок з того часу, як США ввели руйнівні економічні санкції, оскільки після переобрання Мадуро у Венесуелі погіршилися демократія та права людини.

"Але міжнародне співтовариство хоче зробити якийсь внесок у глобальну енергетичну безпеку, а зі зникненням з ринку російської нафти венесуельська нафта знову стає привабливою", - сказав Райан Берг, директор програми з Америки в Центрі стратегічних та міжнародних досліджень, вашингтонському аналітичному центрі.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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