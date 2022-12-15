Захід може пробачити Мадуро заради нафти, але є суттєві умови

Якщо у червні президента Венесуели Ніколаса Мадуро не запросили на саміт лідерів країн Західної півкулі. Але в жовтні він уже вирушив до Єгипту для участі у кліматичному саміті COP27 ООН у Шарм-ель-Шейху. Там він жартував із президентом Франції Еммануелем Макроном тиснув руку Джону Керрі, посланцю уряду США з питань клімату, пише AP NEWS .

Зусилля Мадуро спрямовані також і на зміцнення його впливу всередині країни, оскільки він вступає у 2023 рік, а 2024 року вибори, які мають бути вільними та чесними.

Вирішальне значення для Мадуро має головний актив його країни – нафта та… війна в Україні. Південноамериканська країна має найбільші у світі доведені запаси нафти, але вона не постачає її на західний ринок з того часу, як США ввели руйнівні економічні санкції, оскільки після переобрання Мадуро у Венесуелі погіршилися демократія та права людини.

"Але міжнародне співтовариство хоче зробити якийсь внесок у глобальну енергетичну безпеку, а зі зникненням з ринку російської нафти венесуельська нафта знову стає привабливою", - сказав Райан Берг, директор програми з Америки в Центрі стратегічних та міжнародних досліджень, вашингтонському аналітичному центрі.