Двое мужчин продавали оружие и боеприпасы, украденные из воинской части на Житомирщине
Преступников поймали при попытке продажи двух автоматов.
Служба безопасности Украині задержала в Житомирской области двух мужчин, подозерваемых в продаже украденных из воинской части боеприпасов и оружия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Оперативники спецслужбы установили, что двое ранее судимых жителей Новограда-Волынского наладили сбыт оружия и боеприпасов, которое, по предварительной информации, они похитили в одной из военных частей на территории области.
"Клиентов" мужчины подыскивали среди своих знакомых и представителей местных криминальных кругов. Правоохранители задержали обоих правонарушителей вблизи Новограда-Волынского во время продажи двух автоматов с магазинами, пистолета с патронами и глушителя, за которые они планировали выручить 65 тысяч гривен.
Во время санкционированных следственных действий из тайника, обустроенного в лесополосе недалеко от районного центра, правоохранители изъяли еще два автомата, три пистолета, глушители и патроны различного калибра.
В рамках уголовного производства открытого по ч. 3 ст. 410 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия. Сейчас решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.
Напомним, Минобороны подтвердило размещение Россией 12 ракетных комплексов "Искандер" в 250 км от границы с Украиной.
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