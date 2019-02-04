Двое мужчин продавали оружие и боеприпасы, украденные из воинской части на Житомирщине

Преступников поймали при попытке продажи двух автоматов.

Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украині задержала в Житомирской области двух мужчин, подозерваемых в продаже украденных из воинской части боеприпасов и оружия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Оперативники спецслужбы установили, что двое ранее судимых жителей Новограда-Волынского наладили сбыт оружия и боеприпасов, которое, по предварительной информации, они похитили в одной из военных частей на территории области.

"Клиентов" мужчины подыскивали среди своих знакомых и представителей местных криминальных кругов. Правоохранители задержали обоих правонарушителей вблизи Новограда-Волынского во время продажи двух автоматов с магазинами, пистолета с патронами и глушителя, за которые они планировали выручить 65 тысяч гривен.

Фото: ssu.gov.ua

Во время санкционированных следственных действий из тайника, обустроенного в лесополосе недалеко от районного центра, правоохранители изъяли еще два автомата, три пистолета, глушители и патроны различного калибра.

В рамках уголовного производства открытого по ч. 3 ст. 410 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия. Сейчас решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

Фото: ssu.gov.ua

Напомним, Минобороны подтвердило размещение Россией 12 ракетных комплексов "Искандер" в 250 км от границы с Украиной.


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