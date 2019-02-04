В Грузии суд отпустил под залог задержанных граждан Украины
Соратников Семена Семенченко подозревают в незаконном хранении оружия.
Суд Тбилиси освободил под залог 6 ранее арестованных граждан Украины. Об этом сообщил народный депутат Семен Семенченко на своей странице в Фейсбуке.
"Тбилисский суд принял решение изменить меру пресечения украинским добровольцам и волонтерам, арестованным 2 декабря 2018 г. по обвинению в хранении оружия и подготовки "вооруженных поовокаций во время протестов грузинской оппозиции после выборов Президента Грузии". "Вооруженные провокации" оказались фейком, а ребята только что вышли на свободу под залог", - написал нардеп.
Предыдущее заседание суда прошло 24 января, в ходе разбирательства суд продолжил арест граждан Украины.
Напомним, бывшие военнослужащие были задержаны в ночь на 2 декабря в одной из гостиниц Тбилиси. При обыске их номеров полицейские нашли два пистолета и самодельный автомат, а также боеприпасы и взрывчатые вещества. По информации грузинских СМИ, бывшие военные прибыли в Тбилиси по поручению экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и бывшего командира батальона "Донбасс", депутата Верховной Рады Украины Семена Семенченко. Задержанные своей вины не признали.
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