В Грузии суд отпустил под залог задержанных граждан Украины

Суд Тбилиси освободил под залог 6 ранее арестованных граждан Украины. Об этом сообщил народный депутат Семен Семенченко на своей странице в Фейсбуке.

"Тбилисский суд принял решение изменить меру пресечения украинским добровольцам и волонтерам, арестованным 2 декабря 2018 г. по обвинению в хранении оружия и подготовки "вооруженных поовокаций во время протестов грузинской оппозиции после выборов Президента Грузии". "Вооруженные провокации" оказались фейком, а ребята только что вышли на свободу под залог", - написал нардеп.

Предыдущее заседание суда прошло 24 января, в ходе разбирательства суд продолжил арест граждан Украины.