Документы Савченко в ЦИК поданы без 2,5 млн гривен залога

Бумаги в Центризбирком принесла сестра Надежды Савченко Вера.

Лидер "Общественно-политической платформы Надежды Савченко" Вера Савченко в сопровождении заместителя лидера партии Татьяны Проторченко подали документы для регистрации Надежды Савченко кандидатом в президенты Украины.

Об этом сообщила помощник экс-нардепа Ирина Юзык.

При этом экс-нардеп решила не вносить обязательный залог в размере 2,5 млн гривен, ссылаясь на ст.103 Конституции Украины, в которой не идет речь о залоге.

В то же время на странице Веры Савченко в Facebook говорится, что банковский счет для сбора 2,5 млн гривен залога не удавалось открыть 26 дней и открыт он был всего за сутки до завершения срока подачи документов, поэтому необходимую сумму собрать не удалось.

Ранее Савченко заявила, что СБУ не дает ей зарегистрироваться кандидатом в президенты. По словам нардепа, к ней не допускают нотариуса.

Напомним, 22 марта 2018 года Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила правоохранительным органам разрешение на ее задержание и арест. С 23 марта Савченко находится под стражей в Киевском СИЗО, в декабре суд ограничил депутату и ее адвокатам сроки ознакомления с материалами дела до 20 января.

Савченко вменяют сговор с целью силового захвата власти, подготовку к силовому захвату власти, подготовку покушения на жизнь президента Украины, народных депутатов, премьер-министра, членов Кабмина и других политиков, подготовку к теракту, содействие террористической организации "ДНР", незаконное обращение с оружием (ч.1 ст.263 УК).

В декабре Шевченковский районный суд Киева продлил содержание Савченко под стражей до 18 февраля 2019 года.

Очередные выборы президента Украины назначены на 31 марта 2019 года. На сегодняшний день ЦИК зарегистрировала уже 20 кандидатов.


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