В Британии приготовились эвакуировать королеву Елизавету на случай беспорядков из-за Brexit

Подобным образом эвакуацию должны были обеспечить в случае ядерного нападения СССР.

В Британии приготовились эвакуировать королеву Елизавету на случай беспорядков из-за Brexit
В Британии приготовились эвакуировать королеву Елизавету II

Королеву Великобритании Елизавету II и ряд других членов монаршей семьи эвакуируют из Лондона, если выход страны из состава ЕС повлечет за собой беспорядки в британской столице. Это следует из плана действия на случай чрезвычайных обстоятельств при "Брексите", разработанного британским правительством. Выдержки из документа приводят в воскресенье, 3 февраля, газеты The Sunday Times, The Mail on Sunday и The Guardian, пишет DW.

Издания напоминают, что планы экстренной эвакуации существовали еще со времен холодной войны, теперь же они "были пересмотрены на случай гражданских беспорядков", которые могут последовать в случае жесткого "Брекcита".

Поводом для столкновений, по оценкам экспертов, может стать дефицит продуктов питания в британских супермаркетах, поскольку около трети продукции поставляется из ЕС.

Разработкой сценариев действий на случай беспорядков занимался отдел по чрезвычайным ситуациям при секретариате кабинета министров Великобритании.

Королеву Елизавету II и ее супруга, принца Филиппа Маунтбеттена, герцога Эдинбургского планировалось доставить в секретное место за пределами Лондона.

Подобным же образом эвакуация должна была быть обеспечена несколько десятилетий назад в случае ядерного нападения со стороны Советского Союза.

Между тем сторонник "Брексита", евроскептик и член Консервативной партии Джейкоб Уильям Рис-Могг подверг правительственные планы критике, назвав их "военными фантазиями перевозбудившихся официальных лиц".

"Место монарха - всегда в столице", - высказался он.

Ранее сообщалось, что в случае неупорядоченного "Брексита" Лондон может ввести военное положение для предотвращения хаоса в стране. По данным британских СМИ, в правительстве в настоящее время обсуждается целесообразность применения в таком случае Акта о чрезвычайных ситуациях от 2004 года, который позволяет вводить комендантский час, осуществлять конфискацию имущества, ограничивать свободу передвижений и задействовать вооруженные силы для подавления беспорядков.

Премьер Великобритании Тереза Мэй в колонке для The Sunday Telegraph пообещала на переговорах в Брюсселе добиваться "прагматичного решения" для "обеспечения "Брексита", за который проголосовал британский народ". В ближайшее время ожидается визит главы кабмина в столицу Бельгии.

Выход Великобритании из состава ЕС запланирован на 29 марта.

Напомним, ранее супруг королевы Елизаветы попал в автомобильную аварию.


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