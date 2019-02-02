Павел Гриб: "Я вижу такую перспективу: либо смерть, либо тюрьма"

Украинец Павел Гриб, которого судят в РФ по обвинению в терроризме, сомневается в том, что его освободят, и не исключает, что может умереть за решеткой.

Об этом он сообщил в письме роSSийской "Новой газете".

"Маловероятно, что скоро все закончится. Я вижу такую перспективу: либо смерть, либо тюрьма, где мне предстоит пробыть следующие годы своей жизни. Это в том случае, если я не умру раньше, чем туда поеду. Туда отправляют террористов, и не все возвращаются живыми. Мне там вообще без лекарств не выжить. А другой перспективы нет", - говорится в письме Гриба.

Он настаивает, что ни в чем не виноват и сравнивает себя с попавшим в капкан зверем.

"Зачем я поперся в капкан, зная, что некоторые обстоятельства и обещания заставляют сделать неслыханное? Затем я только убедился в том, что подозревал. Ценой своей свободны и жизни. Наибольшее разочарование в том, что мои опасения сбылись. Меня действительно сдали и предали по слабой воле", - пишет украинец.

Павел Гриб находится в роSSийских тюрьмах больше года. Он исчез в Беларуси в августе 2017 года, когда направлялся в гости к девушке, с которой познакомился по интернету. В Беларусе юношу задержали и доставили в РоSSию, где обвинили в подготовке террористического акта.

"Про дом я почти не вспоминаю. Все это прошло. Дом, компьютерные игры, еда, родные, друзья, все это осталось далеко в памяти. Есть что-то родное, но неимоверно далекое, ведь вокруг меня чужое... Мой день проходит грустно и однообразно. Сплю до 7.30. Ем кашу или бутерброд — то, что дают. Отношения с соседями у меня хорошие. Если меня освободят — буду им помогать. В СИЗО мне больше всего не хватает родного слова. Читаю книги из местной библиотеки. Мне передают книги на украинском языке", - пишет Гриб.

Напомним, в сентябре 2017 года стало известно, что на территории Белоруссии пропал 19-летний сын украинского пограничника Игоря Гриба Павел, который поехал на встречу к своей знакомой. Позднее Гриба нашли в краснодарском СИЗО . По официальной версии, украинца задержали в Смоленской области на вокзале города Ярцево после того, как его объявили в розыск в РоSSии. Украинская сторона уверена, что его похитили с территории Беларуси.

Павла Гриба обвиняют в содействии терроризму (часть 1 статьи 205.1 УК РФ). По версии следствия, он причастен к подготовке теракта в сочинской средней школе №26. Кроме того, следствие называет Гриба "приверженцем радикальных националистических взглядов" запрещенной в РоSSии экстремистской организации УНА-УНСО.