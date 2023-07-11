Президент Чехії Павел поділився враженнями щодо першого дня саміту НАТО

"Одностайна згода 31 країни щодо майбутнього України в НАТО – це успіх".

Президент Чехії Петр Павел, коментуючи перший день саміту НАТО у Вільнюсі, заявив, що сьогоднішні рішенням можна вважати успіхом для України. Про це він написав у своєму Twitter, інформує ZN.ua.

Президент Чехії Павел поділився враженнями щодо першого дня саміту НАТО
© Офіс президента України

"Ми знаємо шлях. Одностайна згода 31 країни щодо майбутнього України в НАТО – це успіх. Завдяки сьогоднішній домовленості її шлях до членства буде коротшим", – зазначив Павел.

Він додав, що з нетерпінням чекає на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським завтра у новому форматі Ради Україна-НАТО, де він "вперше братиме участь, як рівний серед рівних".


Михайло Яровенко, ZN.ua





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