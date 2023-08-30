Ми не можемо допустити перемоги Росії – президент Чехії Павел

На його переконання, підтримка України має бути максимально широкою. Зокрема, країна потребує гуманітарної, військової, економічної, політичної допомоги.

Ми не можемо допустити перемоги Росії – президент Чехії Павел
© Petr Pavel/Twitter

Президент Чехії Петр Павел, на зустрічі з керівниками чеських дипломатичних місій, наголосив, що країни-союзники не можуть дозволити Росії перемогти в Україні. Про це повідомляє Укрінформ, інформує ZN.ua.

Чеський лідер зазначив, що Росія так і не змирилася з утратою впливу на Чехію.

"Російська агресія і дедалі більша самовпевненість становлять загрозу міжнародному порядку, який грунтується на правилах і співпраці... Кібератаки на базові державні інституції посилюються. Водночас ми стикаємося з дуже потужною хвилею дезінформації, яка поглиблює недовіру та роз'їдає наше суспільство зсередини… Ми не можемо допустити перемоги Росії", – сказав глава держави

Петр Павел наголосив, що Чехія має продовжувати боротися з брехнею та маніпуляціями, які загрожують національній безпеці. Підтримка України й надалі буде частиною всіх зустрічей і переговорів на всіх рівнях, запевнив Павел. На його думку, це правильно не лише з погляду моралі й солідарності, а й з погляду стратегії і забезпечення безпеки Чехії.

За його словами, підтримка України має бути максимально широкою. Зокрема, країна потребує гуманітарної, військової, економічної, політичної допомоги.

Павел також закликав створити умови для того, щоб Україна після закінчення війни та виконання необхідних критеріїв стала повноправним членом Європейського Союзу та НАТО.

Він додав, що пишається єдністю, з якою Чехія виступила на підтримку Україну від початку повномасштабного вторгнення та надала притулок біженцям. Водночас він наголосив на неприпустимості поширення екстремізму та ксенофобії.

Раніше ЗМІ повідомляли, що президент Чеської Республіки Петр Павел схвалив 14 запитів громадян Чехії на дозвіл воювати проти російської агресії у лавах українських Сил оборони, а також відхилив 8 прохань.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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