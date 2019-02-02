Епифаний назвал РПЦ последним форпостом фюрера РФ в Украине
Митрополит считает, что война на Донбассе закончится после завершения перехода общин в ПЦУ.
Русская православная церковь является последним форпостом президента РоSSии Владимира Путина в Украине, заявил глава новой Православной церкви Украины митрополит Епифаний (Думенко) в интервью украинской службе Радио Свобода.
"РПЦ в Украине является последним форпостом Путина. Потому что церковь проникает глубоко в душы православных украинцев", - отметил Епифаний.
Он сказал, что верит, что после объединения украинцев в единой поместной православной церкви, Путин потеряет поддержку внутри страны, что приведет к прекращению конфликта в Донбассе и возвращении Украине аннексированного Крыма.
По словам Епифания, после создания Православной церкви Украины, к ней присоединились около ста приходов Украинской православной церкви Московского Патриархата.
"Мы не ставим перед собой задачу, чтобы произошло как можно больше переходов в течение короткого времени. Мы хотим, чтобы эти переходы были мирными, спокойными и добровольными, чтобы община самостоятельно выбирала свой религиозный центр без давления и без принуждения", - сказал митрополит.
Напомним, завтра состоится интронизация главы ПЦУ в Соборе Святой Софии Киевской. 3 февраля митрополиту Епифанию исполнится 40 лет.
Напомним, 15 декабря 2018 года в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана Православная церковь Украины, возглавил ее митрополит Киевский и всея Украины Епифаний (Думенко). 5 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ, 6 января вручил документ митрополиту Епифанию.
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