Минобороны подтвердило размещение Россией ракетных комплексов "Искандер" у границы с Украиной

12 пусковых установок развернули около Краснодара.

Минобороны подтвердило размещение Россией ракетных комплексов "Искандер" у границы с Украиной

Минобороны подтвердило размещения Россией 12 ракетных комплексов "Искандер" в 250 км до границы с Украиной. Об этом говорится в ответе министерства на информационный запрос УНИАН относительно данных американских СМИ о развертывании в непосредственной близости к украинско-роSSийской границы такого типа вооружения.

"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины и в пределах открытой информации, сообщается следующее: в районе населенного пункта Краснодар (250 км до границы с Украиной) развернута ракетная бригада, на вооружении которой находятся ракетные комплексы "Искандер-М" (12 пусковых установок)", - говорится в ответе Минобороны.

Напомним, 11 декабря 2018 года американский телеканал Fox News со ссылкой на спутниковые снимки, сделанные компанией Imagesat International, сообщил, что РоSSия в Краснодаре развернула ракеты и пусковые установки "Искандер".

Дальность полета ракеты "Искандер" может достигать 500 километров. Она способна нести как ядерные, так и неядерные боеголовки, поэтому представляет опасность для большинства союзников США по НАТО в регионе.

На фото видны военные объекты, их инфраструктура - ангары, бункеры, а также сами комплексы "Искандер" вместе с транспортно-заряжающими машинами.

Fox News рассказал также, что такие же комплексы РоSSия развернула и у границы с Монголией в Улан-Удэ.

Напомним, по данным Минобороны Украины, по состоянию на конец декабря силы РоSSийской Федерации возле границ Украины достигают 53 тысячи военнослужащих.


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