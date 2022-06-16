Новостей.COM ⇒
2022-06-16
Беларусь на границе с Украиной активно использует системы РЭБ – ГПСУ
Однако изменения в оперативной ситуации пока не зафиксированы, информирует
© Realt.by
В Беларуси, возле границы с Украиной, фиксируется мощное использование средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщил директор департамента охраны государственной границы Леонид Баран в «
По информации ГПСУ, белорусы активно проводят мероприятия по инженерному обустройству на границе с Украиной.
«Пограничные подразделения РБ продолжают в штатном режиме нести службу на границе с Украиной. Ориентировочно это около семи батальонов. А также вовлечены подразделения внутренних войск. Изменения в оперативной ситуации пока не зафиксированы», – рассказал он.
Анастасия Дэйна, ZN.ua