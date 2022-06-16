Беларусь на границе с Украиной активно использует системы РЭБ – ГПСУ

Однако изменения в оперативной ситуации пока не зафиксированы, информирует ZN.ua.

Беларусь на границе с Украиной активно использует системы РЭБ – ГПСУ
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В Беларуси, возле границы с Украиной, фиксируется мощное использование средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщил директор департамента охраны государственной границы Леонид Баран в «Медиацентре Украина – Укринформ».

По информации ГПСУ, белорусы активно проводят мероприятия по инженерному обустройству на границе с Украиной.

«Пограничные подразделения РБ продолжают в штатном режиме нести службу на границе с Украиной. Ориентировочно это около семи батальонов. А также вовлечены подразделения внутренних войск. Изменения в оперативной ситуации пока не зафиксированы», – рассказал он.


Анастасия Дэйна, ZN.ua





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