Беларусь на границе с Украиной активно использует системы РЭБ – ГПСУ

В Беларуси, возле границы с Украиной, фиксируется мощное использование средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщил директор департамента охраны государственной границы Леонид Баран в « Медиацентре Украина – Укринформ ».

По информации ГПСУ, белорусы активно проводят мероприятия по инженерному обустройству на границе с Украиной.

«Пограничные подразделения РБ продолжают в штатном режиме нести службу на границе с Украиной. Ориентировочно это около семи батальонов. А также вовлечены подразделения внутренних войск. Изменения в оперативной ситуации пока не зафиксированы», – рассказал он.