Лише 7% громадян активно готуються до переїзду на зиму — МОМ

Попри морози та обстріли, що виводять із ладу системи електро- та теплопостачання, лише 7% українців активно готуються до переїзду в інше місце. Такі дані Міжнародна організація з міграції (МОМ) отримала в рамках свого останнього опитування.

Лише 7% громадян активно готуються до переїзду на зиму — МОМ
Фото: informator.ua

Деталі

Навіть у разі тривалих відключень усіх основних інженерних комунікацій і незрозумілих термінів ремонту, двоє з трьох опитаних кажуть, що не залишать свої домівки.

Водночас ресурси для виживання вже бракує, оскільки 43% всіх домогосподарств в Україні вичерпали свої заощадження, підрахували у МОМ. Аби зменшити витрати, 63% респондентів повідомили, що вони нормують споживання газу, електроенергії та твердого палива.

МОМ, зокрема, уже передала 18 генераторів міськраді Харкова. Один із генераторів використовується для опалення 28 багатоповерхових житлових будинків, школи, дитячого садка та поліклініки.

МОМ надала ще 4 генератори постраждалому від війни місту Миколаєву на півдні України. До Сум Організація доставила тисячі матраців, ковдр і ліжок, а також сонячні лампи та каністри до 150 державних пунктів обігріву.

«Укрзалізниця за підтримки МОМ отримала 22,5 тис. термоковдр, які будуть використані в пунктах обігріву на майже сотні залізничних станцій по всій Україні. Ще 20 тис. термоковдр українська залізниця отримає на початку наступного року», — йдеться у повідомленні.

Подібна допомога надходитиме й до інших областей України, а ще 1200 генераторів повинні бути доставлені впродовж наступних тижнів.





Интересные новости
Прем’єр-міністр Індії скасував зустріч з Путіним через його ядерний шантаж – ЗМІПрем’єр-міністр Індії скасував зустріч з Путіним через його ядерний шантаж – ЗМІ
Заради України Словаччина планує відновити виробництво снарядів 120 і 155 ммЗаради України Словаччина планує відновити виробництво снарядів 120 і 155 мм
Британська розвідка розповіла, чому РФ відновила атаки іранськими безпілотникамиБританська розвідка розповіла, чому РФ відновила атаки іранськими безпілотниками
Країни ЄС спромоглися розблокувати допомогу Україні — шантаж Орбана не вдавсяКраїни ЄС спромоглися розблокувати допомогу Україні — шантаж Орбана не вдався
Військова активність в Маріуполі та навколо зростає – АндрющенкоВійськова активність в Маріуполі та навколо зростає – Андрющенко
Блок рекламы


Похожие новости
Росію готуються вигнати з ООН: у США представили резолюцію, всі подробиціРосію готуються вигнати з ООН: у США представили резолюцію, всі подробиці
Окупанти в Криму готуються відбивати атаки українських Сил оборони — ГУРОкупанти в Криму готуються відбивати атаки українських Сил оборони — ГУР
У Путіна нові методи популяризації російськості: про що тепер розповідатимуть громадянам РФУ Путіна нові методи популяризації російськості: про що тепер розповідатимуть громадянам РФ
Рада завтра має намір проголосувати скандальний законопроєкт 5655. НАЗК вивчає фінальну версію законопроєкту, яку отримала лише у суботуРада завтра має намір проголосувати скандальний законопроєкт 5655. НАЗК вивчає фінальну версію законопроєкту, яку отримала лише у суботу
Зеленський у шоу Netflix: Ніхто не знає, коли закінчиться війна, та для цього є лише одна умова — деокупація усіх територійЗеленський у шоу Netflix: Ніхто не знає, коли закінчиться війна, та для цього є лише одна умова — деокупація усіх територій
ЗСУ готуються відбивати нові ракетні удари росіянЗСУ готуються відбивати нові ракетні удари росіян
Загальна мобілізація: в Україні продовжили відстрочку від призову для однієї категорії громадянЗагальна мобілізація: в Україні продовжили відстрочку від призову для однієї категорії громадян
В німецькому уряді заявили, що Україна має право захищатися не лише на своїй територіїВ німецькому уряді заявили, що Україна має право захищатися не лише на своїй території
Росіяни вже готуються до вторгнення ЗСУ – ГенштабРосіяни вже готуються до вторгнення ЗСУ – Генштаб
Постачання зброї Україні підтримує половина громадян ЄС – опитуванняПостачання зброї Україні підтримує половина громадян ЄС – опитування
Последние новости
Подгружаем последние новости