Лише 7% громадян активно готуються до переїзду на зиму — МОМ

Попри морози та обстріли, що виводять із ладу системи електро- та теплопостачання, лише 7% українців активно готуються до переїзду в інше місце. Такі дані Міжнародна організація з міграції (МОМ) отримала в рамках свого останнього опитування.

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Навіть у разі тривалих відключень усіх основних інженерних комунікацій і незрозумілих термінів ремонту, двоє з трьох опитаних кажуть, що не залишать свої домівки.

Водночас ресурси для виживання вже бракує, оскільки 43% всіх домогосподарств в Україні вичерпали свої заощадження, підрахували у МОМ. Аби зменшити витрати, 63% респондентів повідомили, що вони нормують споживання газу, електроенергії та твердого палива.

МОМ, зокрема, уже передала 18 генераторів міськраді Харкова. Один із генераторів використовується для опалення 28 багатоповерхових житлових будинків, школи, дитячого садка та поліклініки.

МОМ надала ще 4 генератори постраждалому від війни місту Миколаєву на півдні України. До Сум Організація доставила тисячі матраців, ковдр і ліжок, а також сонячні лампи та каністри до 150 державних пунктів обігріву.

«Укрзалізниця за підтримки МОМ отримала 22,5 тис. термоковдр, які будуть використані в пунктах обігріву на майже сотні залізничних станцій по всій Україні. Ще 20 тис. термоковдр українська залізниця отримає на початку наступного року», — йдеться у повідомленні.

Подібна допомога надходитиме й до інших областей України, а ще 1200 генераторів повинні бути доставлені впродовж наступних тижнів.