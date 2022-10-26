Війська РФ та колаборанти активно переселяються до Скадовська

Окупанти поселяються в будинки, які наразі пустують.

Війська РФ та колаборанти активно переселяються до Скадовська
© Минобороны РоSSии/t.me

Російські окупаційні війська та колаборанти активно переселяються до Скадовська Херсонської області, зазначив міський голова Скадовська Олександр Яковлєв у Facebook.

Він наголосив, що війська РФ поселяються до будинків і квартир, які наразі пустують. Місцеві зрадники допомагають їм у цьому.

"За інформацією місцевих, аншлаг у магазинах такий, як у розпал сезону. Але то пусте, бо впевнений, що при наближенні ЗСУ тікати вони будуть ще скоріше ніж тікали до цього з правого берегу", — додав Яковлєв.


Анна Конюченко, ZN.ua





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