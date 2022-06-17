Шольц: «Санкции против РФ сохранятся до «справедливого соглашения» с Украиной»

Немецкий канцлер заявил, что говорил Путину о неприемлемости «продиктованного мира», информирует ZN.ua.

Шольц: «Санкции против РФ сохранятся до «справедливого соглашения» с Украиной»
© Офис президента

Санкции против РФ, введенные за полномасштабное вторжение в Украину, будут действовать пока не Москва не достигнет «справедливого соглашения» с Киевом, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телеканалу ZDF. При этом он подчеркнул, что только Украина может определить, какие условия будут справедливыми. Никто в Европе, по словам Шольца, не будет и не может диктовать свои условия.

«Санкции, которые были ведены, останутся в силе до тех пор, пока не будет достигнуто справедливое соглашение с Украиной», – заявил Шольц.

Немецкий канцлер утверждает, что в телефонных разговорах с роSSийским диктатором Путиным, который и развязал войну против Украины, он не раз говорил о недопустимости «продиктованного мира». Также по словам Шольца, Германия не смирится с аннексией Крыма, ведь это нарушало бы международное право.





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