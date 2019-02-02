В украинского моряка Эйдера подозревают гепатит, - адвокат

Возможно его заразили в медсанчасти СИЗО "Матросская тишина".

В украинского моряка Эйдера подозревают гепатит, - адвокат
Эйдер Андрей
Фото: facebook/Эйдер Андрей

Удерживаемого в РоSSии украинского военного моряка Андрея Эйдера в роSSийской тюрьме могли заразить гепатитом. Об этом сообщил адвокат военнопленных Николай Полозов, ссылаясь на данные защитницы Эйдера Александры Марковой.

"Есть серьезные подозрения, что раненого военнопленного Андрея Эйдера заразили в медсанчасти СИЗО "Матросская тишина" гепатитом В. Если анализы подтвердятся, то это совсем что-то запредельное", - написал Полозов.

"Официальное подтверждение этому будет только в начале следующей недели, когда я лично увижу эпикриз, который все-таки выдали Андрею при переводе из "Матросской тишины" в "Лефортово", - сообщила Маркова.

Она подчеркнула, что если Эйдер заболел гепатитом не в тюрьме, то к тюремным врачам есть вопросы, например, почему изначально о болезни нигде не указывалось, почему врачи не выявили болезнь в течении двух месяцев.

"К сожалению, сегодня пятница, и впереди еще целых два дня, которые будут тянуться вечностью в ожидании какой бы то ни было определенности", - написала Маркова.

Ранее сообщалось, что троих раненых моряков - Андрея Артеменко, Андрея Эйдера и Василия Сороку - на прошлой неделе перевели в "Лефортово", их адвокаты узнали об этом случайно, пытаясь зарегистрироваться для передачи морякам.

Адвокат Эйдера попросил перевести его в третью страну для лечения. Защита направила соответствующее ходатайство.

Напомним, 25 ноября 2018 года пограничные корабли РоSSийской Федерации в районе Керченского пролива обстреляли и захватили три украинских военных корабля, которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. 24 моряка, находившиеся на кораблях, арестованы и вывезены в Москву.

19-летний Андрей Эйдер является самым младшым из них.


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