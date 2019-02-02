Волкер: США не будут вести переговоры с РФ, пока украинских моряков не освободят

Соединенные Штаты намерены пересмотреть роSSийские санкции в феврале.

Волкер: США не будут вести переговоры с РФ, пока украинских моряков не освободят
Курт Волкер
Фото: inforesist

Соединенные Штаты не будут двигаться дальше в переговорах с Россией пока роSSийские власти не освободят украинских моряков, захваченных в Черном море. Об этом заявил спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер на международной медиа-площадке во время телефонного брифинга в Брюсселе, сообщило посольство Украины в США.

"Мы призываем РоSSию немедленно освободить моряков, чтобы мы попытались вернуться к дипломатическому решению этой проблемы", – цитирует посольство заявление Волкера.

Спецпредставитель США подчеркнул, что в Вашингтоне владеют полной информацией относительно ситуации в районе Керченского пролива.

"Нам известно и с изображений, и с видео, и из того, что нам показывают украинские коллеги, это блокирование прохода через пролив, преследования украинских судов в международных водах, стрельба по ним и моряки, которые до сих пор задержаны в РоSSии", – заявил он.

Он также сказал, что США планируют пересматривать санкции в отношении РоSSии из-за Крыма в феврале. ЕС, по его словам, также рассматривает возможные дополнительные ограничительные меры, однако ничего не решено. Ближайшая встреча министров иностранных дел ЕС, на которой могут обсуждаться санкции, состоится в феврале, отметил Волкер.

Напомним, ранее Волкер заявил, что Запад не поддерживал бы Украину, если бы она была безнадежно коррумпирована и атаковала свой народ.


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