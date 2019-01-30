Посол ЕС в РФ предпринял демарш из-за задержанных украинских моряков

ЕС вновь обозначил свою позицию вокруг инцидента в Черном море.

Посол ЕС в РФ предпринял демарш из-за задержанных украинских моряков
Фото: стоп-кадр допроса украинского моряка

Посол Евросоюза в РоSSии Маркус Эдерер предпринял официальный демарш перед заместителем министра иностранных дел РФ Александром Грушко. Встреча состоялась в среду, 30 января, сообщает DW.

"Посол напомнил хорошо известную позицию ЕС касательно продолжающегося задержания Россией украинских военнослужащих", - говорится в заявлении представителя ЕС.

В ответе подчеркивается, что ЕС ожидает от РоSSии незамедлительного и безусловного освобождения 24 захваченных украинских моряков, а также уважения их прав на юридическую защиту и беспрепятственный доступ к ним консульских сотрудников. Брюссель также призывает Москву обеспечить доступ раненным морякам к надлежащей медицинской помощи. А применение Россией силы 25 ноября прошлого года опять назвали "неприемлемым".

В свою очередь постпредство РФ при ЕС трактовало встречу по-другому. В его заявлении отмечается, что обсуждалась "ситуация на Украине в контексте имевшего место 25 ноября 2018 года нарушения украинскими ВМС госграницы РоSSии в районе Керченского пролива". В Москве также хотели бы увидеть со стороны ЕС "принципиального подхода в отношении грубых нарушений прав человека, дискриминации национальных и языковых меньшинств, а также проявлений неонацизма и антисемитизма на Украине".

Напомним, 25 ноября 2018 года пограничные корабли РоSSийской Федерации в районе Керченского пролива обстреляли и захватили три украинских военных корабля, которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. 24 моряка, находившиеся на кораблях, арестованы и вывезены в Москву.


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