Движение по Керченскому мосту находится под угрозой из-за сползания грунта автодороги, - InformNapalm
Опубликованы документы оккупационных властей.
В распоряжение международного волонтерского сообщества InformNapalm попали закрытые документы и фото, которые сегодня присылали руководителю Федерального агентства железнодорожного транспорта РФ из министерства транспорта оккупационной власти Крыма.
Об этом говорится на сайте InformNapalm.
Из документа и фотоотчета, который к нему прилагается, видно, что из-за ошибочных действий подрядной организации ООО "Стройгазмонтаж" началось сползание грунта на участке единственной автодороги, ведущей к Крымскому мосту.
"Повторно напоминаем, что бездействие по решению этого вопроса может привести к сползанию всего основного хода автомобильной дороги и как следствие - прекращению транспортного движения по единственому подходу к Крымскому мосту", - говорится в документе.
Оригиналы документов и фотографии на эксклюзивной основе предоставили активисты Украинского Киберальянса.
InformNapalm обнародовал несколько фотографий автомобильной дороги, иллюстрирующих характер сползания грунта на пути к Крымскому мосту.
В октябре сообщалось, часть железнодорожного Крымского моста упала в воду при монтаже.
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Политика
30.01.2019 18:33