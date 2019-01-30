Движение по Керченскому мосту находится под угрозой из-за сползания грунта автодороги, - InformNapalm

Опубликованы документы оккупационных властей.

В распоряжение международного волонтерского сообщества InformNapalm попали закрытые документы и фото, которые сегодня присылали руководителю Федерального агентства железнодорожного транспорта РФ из министерства транспорта оккупационной власти Крыма.

Об этом говорится на сайте InformNapalm.

Из документа и фотоотчета, который к нему прилагается, видно, что из-за ошибочных действий подрядной организации ООО "Стройгазмонтаж" началось сползание грунта на участке единственной автодороги, ведущей к Крымскому мосту.

"Повторно напоминаем, что бездействие по решению этого вопроса может привести к сползанию всего основного хода автомобильной дороги и как следствие - прекращению транспортного движения по единственому подходу к Крымскому мосту", - говорится в документе.

Фото: informnapalm.org

Оригиналы документов и фотографии на эксклюзивной основе предоставили активисты Украинского Киберальянса.

InformNapalm обнародовал несколько фотографий автомобильной дороги, иллюстрирующих характер сползания грунта на пути к Крымскому мосту.

Фото: informnapalm.org
Фото: informnapalm.org

В октябре сообщалось, часть железнодорожного Крымского моста упала в воду при монтаже.


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