ГБР заявила о задержании командира воинской части в Северодонецке, военные отрицают (обновление)

Высокопоставленного военного подозревают в контрабанде сигарет из ОРЛО.

ГБР заявила о задержании командира воинской части в Северодонецке, военные отрицают (обновление)
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В городе Северодонецк Луганской области следователи Государственного бюро расследований задержали сотрудника Службы безопасности и командира одной из воинских частей по подозрению в получении $2,5 тыс. взятки.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

"Указанные должностные лица были задержаны непосредственно при получении неправомерной выгоды в размере 2,5 тыс. долларов США. Эти деньги оперативный работник военной контрразведки СБУ и командир воинской части получили за непрепятствование в переправке больших партий сигарет роSSийского производства с временно оккупированных территорий", - говорится в сообщении.

Оперативное сопровождение в головном производстве осуществлялся сотрудниками Главного отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях. Процессуальное руководство осуществляет военная прокуратура Объединенных сил.

"Майору СБУ и командиру воинской части уже сообщено о подозрении по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса (принятие предложения, обещания или получение должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды)... Решается вопрос об избрании лицам меры пресечения", - говорится в сообщении.

Обновление. Координатор "Медійної ініціативи за права людини" Ольга Решетилова со ссылкой на свои источники заявила в фейсбуке, что речь идет о комбриге 10-й бригады, Герое Украины Василии Зубаниче.

Василий Зубанич
Фото: Тетяна Виговська
Василий Зубанич

В то же время пресс-центр Операции объединенных сил заявил, что "ни один из командиров военных частей из состава Объединенных сил не задержан и под стражей не находится".

По версии военных, в декабре 2018 года подразделение ООС обнаружило контрабанду сигарет в районе Трехизбенки.

17 января СБУ и краматорское ГБР задержали лиц, которые подозреваются в преступлении. В дальнейшем все материалы дела были переданы в Бюро.

Напомним, в мае прошлого года в Мариуполе задержали командира военной части, который пытался подкупить следователя за 26 тыс. гривен.


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