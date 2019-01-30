В Высший совет правосудия от ученых претендуют два члена ВККС и судья

Съезд состоится 28 февраля.

В Высший совет правосудия от ученых претендуют два члена ВККС и судья
Фото: ВСП

В Высший совет правосудия претендует 11 кандидатов от юридических высших учебных заведений и научных учреждений. Об этом сообщает пресс-служба ВСП.

Среди кандидатов: ректор Хмельницкого университета управления и права Олег Омельчук, первый заместитель директора Института права и последипломного образования Министерства юстиции Украины Дмитрий Журавлев, главный научный сотрудник Львовского государственного университета внутренних дел Виктор Грищук, завкафедры уголовного процесса и оперативно-розыскной деятельности Национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого Ольга Шило, завкафедры теории и философии права юридического факультета Львовского национального университета имени Ивана Франко Виталий Косович, профессор кафедры правосудия Государственного университета инфраструктуры и технологий Андрей Ковальчук, член Высшей квалификационной комиссии судей Сергей Прилипко, доцент кафедры правосудия юридического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Владимир Гринюк, доцент кафедры теории права и государства юридического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Александр Ковальчук, член Высшей квалифкомиссии судей Андрей Василенко, судья Хозяйственного суда города Киева и профессор кафедры интеллектуальной собственности юридического факультета КНУ имени Шевченко (на 0,25 ставки) Оксана Блаживская.

Съезд представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений состоится 28 февраля.

Напомним, в Высший совет правосудия претендует пять кандидатов от съезда адвокатов. Об этом говорится в сообщении Высшего совета правосудия.

Среди кандидатов: двое действующих члена ВСП Павел Гречковский и Алексей Маловацкий, а также адвокаты Евгений Огарков, Наталья Алпатьева и Тарас Будзей.


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