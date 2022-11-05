Швеція та Фінляндія зможуть стати членами НАТО лише після виборів у Туреччині – експерт

Туреччина та Угорщина – єдині країни, які ще не ратифікували членство Фінляндії та Швеції в НАТО, інформує ZN.ua.

Швеція та Фінляндія зможуть стати членами НАТО лише після виборів у Туреччині – експерт
© depositphotos/borkus

У Швеції та Фінляндії немає шансів стати повноправними членами НАТО до виборів у Туреччині наступного року, вважає журналіст, експерт у політиці ЄС і НАТО Ростислав Демчук.

За словами Демчука, про це стало зрозуміло із результатів переговорів між генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом і міністром закордонних справ Туреччини Мевлютою Чавушоглу 3 листопада.

«Столтенберг прибув в Анкару з метою заручитися підтримкою і згодою Туреччини щодо прийняття Швеції і Фінляндії в НАТО до завершення цього року. Однак турецька сторона заявила: якщо Фінляндія зі свого боку виконала усі вимоги Туреччини і Туреччина задоволена співробітництвом з Фінляндією, то Швеція не впоралась із виконанням тих зобов'язань, які вона взяла на себе. Мова в першу чергу йде про надання Швецією політичного притулку кільком десяткам біженців курдського походження, яких Туреччина звинувачує у тероризмі», – пояснює експерт.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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