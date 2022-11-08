У росії почали видавати повістки членам екіпажу "Москви", що потонула: про "призовника" не знають нічого вже півроку

Петербурзький військкомат надіслав повістку моряку з російського ракетного крейсера «Москва», який затонув у квітні.



Про це пише російське видання «Фонтанка », яке поговорило із друзями та родичами зниклого моряка.

Наприкінці жовтня, у день народження моряка Михайла Т. (ім'я змінене) його сім'ї прийшла повістка з військкомату Фрунзенського району Санкт-Петербурга. Військком просив Михайла з'явитися для уточнення документів військового обліку з мобілізації. А за неявку попередив про відповідальність.

Однак ні друзі, ні родичі моряка вже пів року нічого про нього не знають.

Відомо, що Михайло був корабельним кухарем на крейсері «Москва». На термінову службу він поїхав менше ніж рік тому. Друзі відмовляли його, а мати, навпаки, підтримала, мовляв, «справжній чоловік має відслужити в армії».

8 квітня крейсер «Москва» вийшов з порту Севастополя, і відтоді Михайло на зв'язок не виходив. Друзі моряка намагалися дізнатися про його долю та зв'язалися з тими, хто вижив після тих подій. За їхніми словами, за деякий час до вибуху Михайло пішов на склад по їжу, а після його ніхто не бачив.

Спершу росія офіційно визнала загибель лише одного моряка. Ще 27 людей назвали зниклими безвісти, а 396 — «евакуйованими». Із червня до вересня «суд» в окупованому Криму на вимогу родичів та командира військової частини визнав ще 17 моряків померлими. Михайла серед них не було.

Мати моряка, яка з його сторінок у соцмережах заявляла, що не вірить у загибель сина, підтвердила, що отримала повістку на сина. Але далі говорити відмовилася.

«За літо вона побувала в Криму та Сибіру — там її віру посилили буддійські ченці, які після обряду повідомили, що син живий», — пише «Фонтанка».