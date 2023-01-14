В Херсоні провели обшуки у члена команди Сальдо: знайшли подарунки від Путіна

Сам колаборант перед втечею з міста покинув і нагороди, і документи, інформує ZN.ua.

В Херсоні провели обшуки у члена команди Сальдо: знайшли подарунки від Путіна
© ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань провели обшуки у так званого «первого заместителя мэра Херсона», якого підозрюють у роботі на російських окупантів.

Під час обшуків у нього вдома знайшли документи, які можуть служити доказовою базою для слідства, а також начебто золотий нагородний годинник від президента Росії, яким колаборант вихвалявся в оточенні, стверджуючи, що це справжній подарунок від Путіна за теплу зустріч «нової влади».

«Коли ж Збройні сили України стали звільняти Херсон, фігурант кинувся навтьоки разом зі своїми кураторами так, що кинув і годинник, і все інше майно. Напевно, великим розчаруванням для колаборанта стане те, що знайдений годинник виявився звичайною підробкою в найгіршому виконанні «русской глубинки», - заявили в ДБР.

Наразі вирішується питання щодо заочного повідомлення фігуранту про підозру.


Ірина Знась, ZN.ua





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