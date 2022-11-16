Членам російської делегації ОБСЄ Польща відмовила у в'їзді

Члени російської делегації ОБСЄ не потраплять на сесію Парламентської асамблеї ОБСЄ, яка відбудеться 24-26 листопада у Варшаві. Парламентаріям не видали візи "через санкції на багатьох ділянках контактів на лінії Захід-Москва", передає " Польське радіо ".

"Членам делегації також повідомили, що їхній приїзд до Польщі порушить принцип солідарності з Україною. Рішення стосується кількох парламентаріїв, які мали приїхати на триденну сесію, яка розпочнеться у Варшаві 24 листопада", – повідомляє RMF.

Цю інформацію пізніше Польському агентству друку (PAP) підтвердив представник МЗС Польщі Лукаш Ясіна.