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2022-11-16
Членам російської делегації ОБСЄ Польща відмовила у в'їзді
Рішення стосується кількох членів делегації.
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Члени російської делегації ОБСЄ не потраплять на сесію Парламентської асамблеї ОБСЄ, яка відбудеться 24-26 листопада у Варшаві. Парламентаріям не видали візи "через санкції на багатьох ділянках контактів на лінії Захід-Москва", передає "
"Членам делегації також повідомили, що їхній приїзд до Польщі порушить принцип солідарності з Україною. Рішення стосується кількох парламентаріїв, які мали приїхати на триденну сесію, яка розпочнеться у Варшаві 24 листопада", – повідомляє RMF.
Цю інформацію пізніше Польському агентству друку (PAP) підтвердив представник МЗС Польщі Лукаш Ясіна.
Оксана Лебедина, ZN.ua