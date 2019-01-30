Руководителя Госэкоконтроля в Житомирской области задержали на взятке

Чиновник требовал передать ему право собственности четыре земучастка.

?Руководителя Госэкоконтроля в Житомирской области задержали на взятке
Фото: ssu.gov.ua

Сотрудники Службы безопасности задержали при получении взятки начальника управления Государственного экологического надзора в Житомирской области.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал от представителя одного из садоводческих кооперативов региона передать ему в постоянное пользование четыре земельных участка минимальной стоимостью 120 тысяч гривен. За это чиновник обещал не проводить проверок и не накладывать штрафы по фактам несанкционированной вырубки леса на территории кооператива неустановленными лицами", - говорится в сообщении.

Чиновника задержали на рабочем месте после передачи документов о вступлении в кооператив и прав на пользование земучастками с возможностью последующей их приватизации.

В рамках уголовного производства открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании ему меры пресечения.

Фото: ssu.gov.ua

Операция проводилась под процессуальным руководством военной прокуратуры.

Напомним, в прошлом году начальника экоинспекции в Запорожской области задержали при получении $630 взятки.


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