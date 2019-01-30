Следователи ГБР задержали майора СБУ и командира воинской части в Северодонецке

Их подозревают в получении $2,5 тыс. взятки за содействие в контрабанде сигарет.

Следователи ГБР задержали майора СБУ и командира воинской части в Северодонецке
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В городе Северодонецк Луганской области следователи Государственного бюро расследований задержали сотрудника Службы безопасности и командира одной из воинских частей по подозрению в получении $2,5 тыс. взятки.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

"Указанные должностные лица были задержаны непосредственно при получении неправомерной выгоды в размере 2,5 тыс. долларов США. Эти деньги оперативный работник военной контрразведки СБУ и командир воинской части получили за непрепятствования в переправке больших партий сигарет роSSийского производства с временно оккупированных территорий", - говорится в сообщении.

Оперативное сопровождение в головном производстве осуществлялся сотрудниками Главного отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях. Процессуальное руководство осуществляет военная прокуратура Объединенных сил.

"Майору СБУ и командиру воинской части уже сообщено о подозрении по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса (принятие предложения, обещания или получение должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды)... Решается вопрос об избрании лицам меры пресечения", - говорится в сообщении.

Напомним, в мае прошлого года в Мариуполе задержали командира военной части, который пытался подкупить следователя за 26 тыс. гривен.


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