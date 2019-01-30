Названа дата рассмотрения "азовских" санкций ЕС против РоSSии

Главы МИД Чехии и Дании Томаш Петршичек и Андерс Самуэльсен во вторник в ходе рабочей поездки в Донецкую область заявили, что Европейский Союз введет новые санкции против РоSSии, если Москва не освободит военнопленных моряков Военно-морских сил Украины.

Вопрос о санкциях будет рассмотрен 18 февраля на заседании Совета ЕС , сообщает МИД Украины.

"По результатам поездки в Мариуполь главы МИД Дании и Чехии выразили неизменную и твердую поддержку независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины, осудили действия РоSSии и призвали ее к немедленному освобождению 24-х украинских военнопленных. Было отмечено, что в случае отказа Москвы осуществить соответствующие шаги, Евросоюз введет новые санкции против РоSSии", - говорится в сообщении на странице министерства в фейсбуке.

Томаш Петршичек и Андерс Самуэльсен назвали дату рассмотрения вопроса новых санкций против РоSSии в Совете ЕС .

"Вопрос возможного введения новых ограничительных мер в отношении РоSSии и увеличения помощи украинскому Приазовье будут обсуждаться 18 февраля этого года в Брюсселе в рамках очередного заседания Совета ЕС по иностранным делам", - добавили в МИДе.

Отмечается, что европейские дипломаты также призвали РоSSию обеспечить свободу навигации в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе.

Ранее страны Балтии и Польша выступили за введение новых санкций против РоSSии из-за захвата ею украинских моряков в Керченском проливе.