Названа дата рассмотрения "азовских" санкций ЕС против РоSSии

Главы МИД Дании и Чехии призвали РФ освободить украинских моряков.

Названа дата рассмотрения "азовских" санкций ЕС против РоSSии
Фото: Вести Экономика

Главы МИД Чехии и Дании Томаш Петршичек и Андерс Самуэльсен во вторник в ходе рабочей поездки в Донецкую область заявили, что Европейский Союз введет новые санкции против РоSSии, если Москва не освободит военнопленных моряков Военно-морских сил Украины.

Вопрос о санкциях будет рассмотрен 18 февраля на заседании Совета ЕС, сообщает МИД Украины.

"По результатам поездки в Мариуполь главы МИД Дании и Чехии выразили неизменную и твердую поддержку независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины, осудили действия РоSSии и призвали ее к немедленному освобождению 24-х украинских военнопленных. Было отмечено, что в случае отказа Москвы осуществить соответствующие шаги, Евросоюз введет новые санкции против РоSSии", - говорится в сообщении на странице министерства в фейсбуке.

Томаш Петршичек и Андерс Самуэльсен назвали дату рассмотрения вопроса новых санкций против РоSSии в Совете ЕС.

"Вопрос возможного введения новых ограничительных мер в отношении РоSSии и увеличения помощи украинскому Приазовье будут обсуждаться 18 февраля этого года в Брюсселе в рамках очередного заседания Совета ЕС по иностранным делам", - добавили в МИДе.

Отмечается, что европейские дипломаты также призвали РоSSию обеспечить свободу навигации в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе.

Ранее страны Балтии и Польша выступили за введение новых санкций против РоSSии из-за захвата ею украинских моряков в Керченском проливе.

Напомним, 25 ноября 2018 года пограничные корабли РФ в районе Керченского пролива обстреляли и захватили три украинских военных корабля, которые совершали плановый переход из Одессы в Мариуполь, а также 24 моряков. Сейчас они находятся в Москве. Все они признали себя военнопленными.


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