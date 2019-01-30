Министры иностранных дел Дании, Чехии и Украины посетили корабль морской охраны в Мариуполе

Главы МИД трех стран прибыли в Мариуполь.

Министры иностранных дел Дании, Чехии и Украины посетили корабль морской охраны в Мариуполе
Фото: facebook.com/pressjfo.news

Министры иностранных дел Украины Павел Климкин, Чехии Томаш Петршичек и Дании Андерс Самуэльсен 29 января прибыли в Мариуполь чтобы оценить последствия роSSийской агрессии для города и обсудить начало новых проектов, которые способствовали развитию региона.

Министры посетили корабль морской охраны "Донбасс", который выполняет задачи в составе операции Объединенных сил, и пообщались с пограничниками, сообщает пресс-центр ООС.

"За несколько дней до этого визита РоSSия начала пропускать наши суда на Мариуполь. Даже сам факт визита является эффективным элементом давления наших европейских друзей и коллег", - отметил глава МИД Украины Павел Климкин.

Также главы МИД трех стран посетили КПВВ "Гнутово", где ознакомились с ситуацией в пределах действующих гуманитарных дорожных коридоров в районе проведения операции Объединенных сил.

Фото: facebook.com/pressjfo.news
Фото: facebook.com/pressjfo.news

Напомним, 15 января министры иностранных дел Польши, Литвы, Латвии и Эстонии не смогли попасть в Мариуполь из-за непогоды.


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