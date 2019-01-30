Суд в РоSSии заочно арестовал лидера С14 Карася
Его обвиняют в нападении на посольство и надругательстве над флагом РФ.
Басманный суд Москвы заочно арестовал гражданина Украины Евгения Карася - одного из фигурантов дела о нападении на роSSийское посольство в Киеве в сентябре 2016 года.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Цареву.
Карасю предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 360 УК РФ (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой) и по ст. 329 УК (надругательство над государственным флагом РФ).
Карась - лидер националистической организации С14.
Напомним, ранее правительство РФ включило в санкционный список владельца галереи искусств Евгения Карася, по всей видимости, ошибочно приняв его за лидера С14.
В начале января Следственный комитет РФ также открыл два уголовных дела по фактам нападений на свои представительства в Киеве в 2018 году.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
30.01.2019 00:00
30.01.2019 00:01