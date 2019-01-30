Суд в РоSSии заочно арестовал лидера С14 Карася

Его обвиняют в нападении на посольство и надругательстве над флагом РФ.

Суд в РоSSии заочно арестовал лидера С14 Карася
Евгений Карась
Фото: Макс Левин

Басманный суд Москвы заочно арестовал гражданина Украины Евгения Карася - одного из фигурантов дела о нападении на роSSийское посольство в Киеве в сентябре 2016 года.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Цареву.

Карасю предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 360 УК РФ (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой) и по ст. 329 УК (надругательство над государственным флагом РФ).

Карась - лидер националистической организации С14.

Напомним, ранее правительство РФ включило в санкционный список владельца галереи искусств Евгения Карася, по всей видимости, ошибочно приняв его за лидера С14.

В начале января Следственный комитет РФ также открыл два уголовных дела по фактам нападений на свои представительства в Киеве в 2018 году.


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