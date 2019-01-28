СБУ заблокировала незаконный вывоз из страны двигателей для военных вертолетов

Запорожские предприниматели собирались продать двигатели в страну, находящуюся под санкциями Совбеза ООН.

Сотрудники Службы безопасности Украины в Запорожье заблокировали незаконный вывоз авиационных двигателей в страну, находящуюся под санкциями Совбеза ООН.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что в рамках официальных соглашений одна из стран Ближнего Востока направила украинской коммерческой структуре четыре двигателя к вертолетам Ми-24 для осуществления необходимого ремонта. В связи с отказом заказчика оплатить стоимость выполненных работ, имущество перешло в собственность государства и было передано для реализации коммерческой структуре.

Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Сотрудники СБУ задокументировали, что двое запорожских предпринимателей нашли покупателей на двигатели из страны, находящейся под санкциями Совета безопасности ООН, оценив стоимость товара почти 1 миллион долларов. Также дельцы гарантировали заказчикам изготовление пакета фальшивой документации для беспрепятственного вывоза агрегатов из Украины под видом гражданской продукции.

Правоохранители задержали дельцов в Запорожье при попытке реализовать заказчику четыре двигателя.

Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

В рамках начатого уголовного производства по ч. 1 ст. 333 и ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины продолжаются первоочередные следственные действия, в частности происходят обыски по местам жительства и работы задержанных. Решается вопрос об объявлении злоумышленникам о подозрении в совершении преступления. Проверяется информация о возможной причастности фигурантов к противоправным сделкам со страной-агрессором.

Ранее в январе СБУ заблокировала крупный международный канал поставки психотропов.


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