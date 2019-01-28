Раненых украинских моряков перевели в "Лефортово"

Правозащитников не предупредили о переводе военнопленных украинцев.

Раненых украинских моряков без предупреждения перевели из "Матросской тишины" в "Лефортово". Об этом сегодня сообщила роSSийская активистка Виктория Ивлева.

"Трое раненых моряков - Андрей Эйдер, Андрей Артеменко и Василий Сорока - вчера или сегодня были переведены из Матросской тишины в Лефортово. Обнаружили мы это совершенно случайно, пытаясь записаться в электронную очередь на передачу. Записаться не удалось, причина - не найден получатель", - написала Ивлева.

Адвокат Николай Полозов, который координирует работу команды защиты военнопленных украинских моряков, написал, что информацию о переводе моряков адвокаты смогут подтвердить или опровергнуть только в понедельник, 28 января, когда изоляторы снова начнут работать для посещения адвовкатами.

Ранее Полозов говорил, что перевод раненых украинских моряков в Лефортово вызывает у него большую тревогу, поскольку в последнем СИЗО нет возможностей для оказания необходимой медицинской помощи.

Напомним, 25 ноября 2018 года пограничные корабли РоSSийской Федерации в районе Керченского пролива обстреляли и захватили три украинских военных корабля, которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. 24 моряка, находившиеся на кораблях, арестованы и вывезены в Москву.