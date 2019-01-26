Совбез ООН экстренно собрался из-за кризиса в Венесуэле

Совет безопасности ООН сегодня, 26 января, собрался на экстренное заседание для обсуждения политического кризиса в Венесуэле. Созыв инициировали США .

Заседание началось в 9:00 по местному времени (16 ч. по Киеву), информирует Укринформ.

"Госсекретарь США Майк Помпео призвал участников экстренного заседания Совета Безопасности ООН поддержать народ Венесуэлы и ее нового лидера Хуана Гуайдо, который способен обеспечить порядок и мир в регионе", - говорится в сообщении.

Напомним, 23 января лидер оппозиции Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом страны, а ранее парламент признал переизбрание Мадуро неконституционным. Сразу после этогопрезидент США Дональд Трампзаявил, что признает Гуаидо новым временным президентом. В стране начались массовые протесты.

К настоящему моменту Гуаидо поддержали США , Канада, Бразилия , Парагвай, Колумбия, Перу, Эквадор, Коста-Рика, Аргентина, Чили, Панама и Украина.

Испания, Франция и Германия заявили, что признают Гуйадо временным президентом страны, если в течение восьми дней Мадуро не объявит о проведении досрочных выборов.

Поддержку Мадуро выразил президент РФ Владимир Путин,заявив, что "обострение внутриполитического кризиса в стране было спровоцировано извне".Ранее СМИ сообщили, что в Венесуэлу с целью защищать Мадуро прилетели наемники "ЧВК Вагнера", которыхсвязывают с так называемым "поваром Путина" Евгением Пригожиным.