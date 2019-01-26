Совбез ООН экстренно собрался из-за кризиса в Венесуэле

Помпео призвал участников заседания признать Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

Совбез ООН экстренно собрался из-за кризиса в Венесуэле
Совбез ООН экстренно собрался из-за кризиса в Венесуэле
Фото: пресс-служба президента

Совет безопасности ООН сегодня, 26 января, собрался на экстренное заседание для обсуждения политического кризиса в Венесуэле. Созыв инициировали США.

Заседание началось в 9:00 по местному времени (16 ч. по Киеву), информирует Укринформ.

"Госсекретарь США Майк Помпео призвал участников экстренного заседания Совета Безопасности ООН поддержать народ Венесуэлы и ее нового лидера Хуана Гуайдо, который способен обеспечить порядок и мир в регионе", - говорится в сообщении.

Напомним, 23 января лидер оппозиции Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом страны, а ранее парламент признал переизбрание Мадуро неконституционным. Сразу после этогопрезидент США Дональд Трампзаявил, что признает Гуаидо новым временным президентом. В стране начались массовые протесты.

К настоящему моменту Гуаидо поддержали США, Канада, Бразилия, Парагвай, Колумбия, Перу, Эквадор, Коста-Рика, Аргентина, Чили, Панама и Украина.

Испания, Франция и Германия заявили, что признают Гуйадо временным президентом страны, если в течение восьми дней Мадуро не объявит о проведении досрочных выборов.

Поддержку Мадуро выразил президент РФ Владимир Путин,заявив, что "обострение внутриполитического кризиса в стране было спровоцировано извне".Ранее СМИ сообщили, что в Венесуэлу с целью защищать Мадуро прилетели наемники "ЧВК Вагнера", которыхсвязывают с так называемым "поваром Путина" Евгением Пригожиным.

Мадуро выиграл президентские выборы в мае 2018 года, набрав около 70% голосов. Таким образом, политик обеспечил себе пребывание на посту президента до 2025 года. Не признав его победу, ряд стран Запада и Латинской Америки отозвали своих послов из Каракаса, а США ввели дополнительные экономические санкции и потребовали провести новые выборы.


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