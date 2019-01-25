Полиция проверяет законность агитации Игоря Шевченко

Билборды, посвященные поиску жены, вызвали вопросы у ЦИКа.

Министерство внутренних дел проводит проверку законности агитации кандидата в президенты Игоря Шевченко на основании обращения члена Центральной избирательной комиссии Ирины Ефремовой. Об этом LB.ua стало известно из собственных источников, а копия письма Ефремовой имеется в распоряжении редакции.

В обращении члена ЦИК говорится о том, что зарегистрированный 4 января кандидатом в президенты в порядке самовыдвижения, Игорь Шевченко нарушил ст. 37 Закона Украины о “Выборах президента Украины”. Согласно закону, кандидат имеет право начинать агитацию на второй после регистрации день при условии создания избирательного фонда и открытии соответствующего счета, о чем обязан уведомить НАПК и ЦИК.

Как стало известно LB.ua, 5 января Игорь Шевченко заключил контракт с компанией “КИТ медиа” на изготовление и размещение 111 агитационных билбордов в 19 городах Украины, за что обязался уплатить 300 тысяч гривен. Скорее всего, речь идет о тех самых билбордах, посвященных поиску любимой.

Макет билборда Игоря Шевченко

В обращении Ефремовой к Нацполиции говорится о том, что агитационные материалы в поддержку Шевченко появились уже 9 января, что косвенно подтвердил и сам кандидат, выложив в фейсбуке фото на фоне своего билборда о поиске жены.

Фото: из фейсбука Игоря Шевченко

Материалы, которые оказались в распоряжении ЦИКа, по словам Ефремовой, содержали надпись: "Изготовлены за счет средств избирательного фонда кандидата на пост кандидата в президенты Украины Шевченко Игоря Анатольевича". В то время как избирательный фонд, из которого он, согласно закону, должен был оплатить изготовление и размещение материалов, был активирован 10 днями позже - 18 января, что - акцентирует член ЦИК - является нарушением.

В связи с этим Ирина Ефремова обратилась в Национальную полицию Украины с просьбой проверить законность деятельности Игоря Шевченко в статусе кандидата в президенты. Как стало известно LB.ua, полиция проверку инициировала, и в настоящий момент профильные органы власти решают, какие меры могут приняты в данном случае.

Напомним, ранее министр МВД Арсен Аваков заявлял, что по состоянию на 22 января только трое из 12 зарегистрированных на тот момент кандидатов открыли счета избирательных фондов в то время как политическая реклама заполонила улицы.

Отметим, что кандидат в президенты Игорь Шевченко успел отметиться на экономическом форуме в Давосе, где вместо одной бесплатной шапки взял себе пять, о чем похвастался в фейсбуке. Шапки Шевченко стали интернет-мемом.