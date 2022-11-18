Шевченко ухвалив рішення щодо роботи з Шуфричем у НОК: що відомо

Відомий український футболіст та тренер, віце-президент Національного Олімпійського Комітету Андрій Шевченко, який може стати головою Української асоціації футболу, вирішив скласти повноваження та вийти зі складу НОК, який було обрано лише вчора, 17 листопада, на чолі з міністром молоді та спорту Вадимом Гутцайтом.

Про це повідомив сам Андрій Шевченко у соцмережі, інформує Апостроф.

"Я вважаю почесною роботу в Національному олімпійському комітеті, розумію важливість його розвитку. Водночас, я не можу залишитися в складі НОК за такого складу", - пояснив свій вчинок спортсмен.

За його словами, ми платимо за свою свободу безмежно високу ціну життями найкращих з українців й мусимо бути гідними їх.


Олексій Руденко, Апостроф





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