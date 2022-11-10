Ексголова НБУ Шевченко прокоментував інформацію щодо обрання запобіжного заходу

Ексголова Нацбанку Кирило Шевченко, якого оголосили у міжнародний розшук, прокоментував інформацію щодо обрання запобіжного заходу на своїй сторінці у Facebook.

Фото: bank.gov.ua

Деталі

Шевченко зазначив, що від початку реанімації справи Укргазбанку він робив усе можливе для співробітництва зі слідством.

«Закликав правоохоронні органи до чесної гри та незаангажованості процесу. Але, зважаючи на розвиток подій, у прозорості зацікавлений тільки я», — підкреслив він.

Пряма мова

Отже, по суті:

1. Прокурором до антикорупційного суду було подане клопотання про обрання мені запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (без можливості визначення застави).

Водночас прокурор дивним чином забув надати копію цього клопотання та 10 томів додатків моєму захиснику, що мало б передувати поданню такого документа до суду. Згідно з вимогами процесуального законодавства, надання копії клопотання стороні захисту — є обов’язковим.

2. Копії цих документів вдалося отримати лише після втручання суду. При цьому, клопотання та 10 томів справи було отримано пізно ввечері в переддень судового засідання, а саме засідання призначено на 8:30 наступного дня.

Чи можливо за цей час проаналізувати близько 5 тисяч аркушів та підготувати позицію захисту — питання не стільки сумнівне, скільки риторичне.

3. Зрештою, під час вранішнього судового засідання адвокатом було заявлено клопотання про мою готовність та бажання взяти участь у судовому процесі в режимі відеоконференції. А також — прохання надати більше часу для опрацювання 5 тисяч аркушів матеріалів справи.

Жодне із клопотань задоволено не було. Суд чомусь вирішив, що моєму єдиному захиснику було достатньо відведеного часу — однієї ночі — для опрацювання матеріалів та підготовки заперечень до клопотання.

А моя присутність на засіданні - зайва і не така вже і потрібна. Я переконаний, публічність — найкраща гарантія незаангажованості розгляду справи. Я ж використовуватиму усі можливі канали зв’язку та комунікацій, аби цю публічність забезпечити.

Передісторія

6 жовтня Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру голові Національного банку Кирилу Шевченку. Кримінальне провадження проти нього стосується періоду, коли він очолював Укргазбанк.

Пізніше Шевченко у Фейсбуці написав, що інформація про оголошення підозри стала для нього несподіваною — він дізнався її зі ЗМІ, перебуваючи за кордоном на лікуванні.

Прокурор САП заявив, що 20 вересня Шевченко виїхав з України за службовим паспортом у відрядження до Лондона. Відрядження завершилося за день, проте в Україну він не повернувся. Ексголова НБУ самостійно відправив себе у відпустку: спочатку до 30 вересня, а потім продовжив її до 7 жовтня.

Також прокурор повідомив, що Шевченко відмовляється надати слідству номер свого телефону та адресу електронної пошти, хоча про підозру йому точно відомо, про що він сам пише у фейсбуці.

28 жовтня Шевченка викликали на допит як підозрюваного. Оскільки він не прийшов, НАБУ та САП оголосили його у міжнародний розшук, до цього він перебував лише у національному розшуку. За словами прокурора, Шевченко ухиляється від слідства та суду.