Кирило Шевченко йде з посади голови НБУ через проблеми зі здоров'ям

Голова НБУ Кирило Шевченко заявив, що покидає свою посаду через проблеми зі здоров'ям. Очільник Нацбанку каже, що вже написав прохання президенту щодо відставки. Він також вважає, що немало зробив зі своєю командою для збереження фінансової системи країни у надскладний воєнний час. І хоча рішення щодо відставки далось йому нелегко, Кирило Шевченко спокійний за НБУ, його міцність і життєздатність фінансової системи України.

Про все це очільник Нацбанку написав у своєму Facebook.

"В силу причин, пов'язаних зі здоров’ям, які я не можу надалі ігнорувати, прийняв для себе складне рішення. Я залишаю посаду Голови Національного банку України. Я звернувся до Президента України з проханням прийняти мою відставку. Дякую Президентові України за виявлену довіру та спільну роботу на користь держави — і в мирний, і у воєнний час", - пише очільник НБУ.

Кирило Шевченко розповідає, що з перших днів війни йому довелося взяти на себе роль антикризового менеджера. І він вважає, що сповна "виконав свою місію". Нацбанку під його орудою вдалось забезпечити безперебійну роботу фінансової системи під час війни.

"З початку повномасштабної війни Національний банк: забезпечив безперебійну роботу всіє фінансової системи; не допустив паніку на валютному ринку; зупинив масштабний відтік капіталу заради захисту резервів; втримав інфляцію на адекватному рівні під час війни; підставив плече державному бюджету, розуміючи складнощі із залученням коштів під час війни", - перелічує глава Нацбанку те, що вдалося зробити йому та його колегам у непростих умовах воєнного стану.

Крім того, Нацбанку довелося взяти на себе також і не зовсім притаманну йому дипломатичну роль, лобіюючи санкції проти країни-агресора, та одночасно, активуючи механізми фінансової допомоги українцям. Кирило Шевченко також відзначає, що з усіх випробувань НБУ вийшов іще сильнішим, ніж був до війни. І після війни саме він стане флагманом відродження вітчизняної економіки.

"Тим, хто прийде після мене, я передаю банківську систему сильною, капіталізованою, стійкою. Вірю в те, що такою вона залишиться й надалі. Я вдячний усій команді Національного банку, на долю якої випали найскладніші випробування в історії незалежної України. Я пишаюсь роботою з вами", - звертається Кирило Шевченко до своїх колег із НБУ та з банківського сектору України.

Він також висловив подяку міжнародним партнерам, які підставили плече Україні і далі допомагають їй вистояти.

Нагадаємо, Нацбанк України з 5 жовтня запроваджує заборону на перекази з гривневих карток українців на картки іноземних банків.