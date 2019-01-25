Зеленский показал свои доходы

Вместе с супругой он заработал за год более 8 млн гривен.

Зеленский показал свои доходы
Фото: пресс-служба Владимира Зеленского

Шоумен Владимир Зеленский, который баллотируется в президенты Украины, обнародовал свою декларацию о доходах.

В собственности Зеленского находится жилой дом площадью 353,5 кв. м и земельный участок площадью 1200 кв. м в Иванковичах под Киевом, а также киевская квартира площадью 131,9 кв. м.

Также он числится совладельцем еще двух больших квартир в Киеве вместе с братьями Шефирами.

У жены Зеленского есть квартира площадью 129,8 кв. м в Ливадии в оккупированном Крыму и квартира площадью 284 кв. м в Киеве. Кроме того, супруги Зеленские арендуют квартиру площадью 91,9 кв. м в Великобритании.

Еще две квартиры в Киеве, задекларированные Зеленским, зарегистрированы на кипрскую компанию Aldorante Limited.

У Зеленского есть автомобиль Range Rover 2016 года выпуска, у его жены - Mercedes Benz S500 4 MATIC 2014 года выпуска.

Шоумену принадлежат ООО "Киноквартал" (100%) и ООО "Студия Квартал-95" (99,99%). Также он числится совладельцем в ООО "Зелари фиш", ООО "Продюсерский центр Лига Смеха", ООО "Анимационная студия 95", ООО "Квартал ТВ", ООО "Студия Квартал 95", ООО "Фиш-хаус", ООО "Инвест Анима", ООО "Гауди Студио", ООО "Квартал-Концерт".

С Зеленским связаны кипрские компании Aldorante Limited, Vilhar Holdings Limited, белизская Film Heritage inc, итальянская San Tommaso S.R.L., а также Megiritano Ventures Ltd, зарегистрированная на Британских Виргинских островах.

Доходы четы Зеленских в 2017 году превысили 8 млн гривен. В банках они хранят свыше 440 тысяч долларов и более 1 млн гривен, наличными - 285 тысяч долларов, 50 тысяч евро и 220 тысяч гривен.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Суд признал Януковича виновным в госизмене и пособничестве в ведении войныСуд признал Януковича виновным в госизмене и пособничестве в ведении войны
Украина может получить $160 млн, конфискованных у ЛазаренкоУкраина может получить $160 млн, конфискованных у Лазаренко
В Сирии обнаружили контейнеры с надписью "Made in Ukraine", - Тымчук
Лукашенко решил, что Украина и Беларусь обречены быть вместе с РоSSиейЛукашенко решил, что Украина и Беларусь обречены быть вместе с РоSSией
Экс-адвокат Трампа отказался выступать перед Конгрессом из-за угрозЭкс-адвокат Трампа отказался выступать перед Конгрессом из-за угроз
Блок рекламы


Похожие новости
Китай показал пуск «убийцы» американских авианосцевКитай показал пуск «убийцы» американских авианосцев
Зеленский заявил о выходе из кипрской компании, получающей роялти из РоSSииЗеленский заявил о выходе из кипрской компании, получающей роялти из РоSSии
Порошенко присвоил отцу Гандзюк звание "Заслуженный врач Украины"Порошенко присвоил отцу Гандзюк звание "Заслуженный врач Украины"
Адвокат показал на 80% "здоровую" руку украинского моряка Василия Сороки
Зеленский прокомментировал расследование о его роSSийском бизнесеЗеленский прокомментировал расследование о его роSSийском бизнесе
Порошенко присвоил Филарету "Героя Украины"
Ирландия назвала задержанного в РФ по обвинению в шпионаже американца своим гражданиномИрландия назвала задержанного в РФ по обвинению в шпионаже американца своим гражданином
Боевики показали видео с попавшим в плен бойцом 128-й бригадыБоевики показали видео с попавшим в плен бойцом 128-й бригады
Зеленский объявил о выдвижении в президентыЗеленский объявил о выдвижении в президенты
Зеленский "серьезно думает" о выдвижении в президентыЗеленский "серьезно думает" о выдвижении в президенты
Последние новости
Подгружаем последние новости