Кива стал 20-м кандидатом в президенты

На выборах будут кандидаты от Соцпартии и Соцпартии Александра Мороза.

Центральная избирательная комиссия на отдельном заседании в пятницу зарегистрировала кандидатом в президенты Илью Киву, которого выдвинула Социалистическая партия.

Вопрос Кивы рассматривали в пятницу два раза, поскольку у комиссии возникли вопросы к символике партии.

"У некоторых членов комиссии возникли вопросы, была ли изменена советская символика, и есть ли на это подтверждение в Минюсте. Мы все вопросы закрыли, привезли подтверждения из Минюста, что закон о декоммунизации не нарушен", - рассказал Кива журналистам после заседания ЦИК.

Впервые кандидатом СПУ на выборах президента будет не Александр Мороз, который баллотировался четыре раза. В 1994 году он набрал 3,5 млн голосов, в 1999 году - 3 млн голосов, в 2004 году - 1,6 млн голосов, в 2010 году - 95 тысяч голосов.

Социалистическая партия Украины - одна из старейших политсил страны. Основана в 1991 году Александром Морозом, партия была представлена в Верховной Раде с 1991 по 2007 год. Причиной упадка политсилы стала коалиция с Партией регионов в 2006 году. В 2012 году Мороз покинул пост лидера СПУ.

Илья Кива принял предложение возглавить СПУ в июле 2017. До этого времени лидером партии был Петр Устенко.

Илья Кива с октября 2015 года по май 2016 года возглавлял департамент противодействия наркопреступности Национальной полиции.

Уроженец Полтавы Илья Кива стал сотрудником местной милиции в сентябре 2014 года. Он возглавил батальон территориальной обороны "Полтавщина", но вскоре этой должности лишился из-за бунта подчиненных. В декабре 2014 года его назначили замнальника ГУМВД Донецкой области. В июне 2015 года Кива перешел на пост замначальника УМВД Херсонской области. Эту должность он занимал до назначения главным борцом с наркотиками.

С ноября 2015, когда вступил в силу закон о Нацполиции, все работники органов внутренних дел обязаны были пройти переаттестацию, однако Кива ее так и не прошел.

В апреле 2015 тогдашняя глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что подаст главе МВД документы для увольнения Кивы. Причиной стало его интервью изданию "Страна", в котором он сказал, что "рано или поздно" его "все равно завалят" АТОшники, "которым нечем заняться, а рука к автомату привыкла".

В итоге под давлением общественности министр внутренних дел Арсен Аваков пообещал, что Кива перейдет на другую работу.

До перехода на службу в милицию Кива был осужден за получение взятки на должности заместителя начальника управления по делам защиты прав потребителей Полтавской области. Однако в августе 2014 года суд снял с него судимость.

Другими кандидатами в президенты являются: