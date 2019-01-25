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Китай показал пуск «убийцы» американских авианосцев Дальность ракеты DF-26 оценивается военными в 4000 километров. С такого расстояния она действительно способна поразить остров Гуам, где расположена крупнейшая стратегическая военная база США в Тихом океане. Кроме американского острова, китайцы считают потенциальной мишенью для DF-26 авианосцы ВМС США . Одна из пусковых площадок DF-26, развёрнутых в последнее время, находится в провинции Внутренняя Монголия на севере Китая.

Олег Писарев, Supreme2.Ru

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