Китай показал пуск «убийцы» американских авианосцев

Китай показал пуск «убийцы» американских авианосцев

Дальность ракеты DF-26 оценивается военными в 4000 километров. С такого расстояния она действительно способна поразить остров Гуам, где расположена крупнейшая стратегическая военная база США в Тихом океане. Кроме американского острова, китайцы считают потенциальной мишенью для DF-26 авианосцы ВМС США. Одна из пусковых площадок DF-26, развёрнутых в последнее время, находится в провинции Внутренняя Монголия на севере Китая.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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