Замглавы одной из прокуратур в Киевской области задержана за взятки
Женщина взяла под "крышу" владельца АГЗС.
Сотрудники СБУ вместе с генеральной инспекцией Генеральной прокуратуры задержали за систематическое получение взяток заместительницу руководителя одной из городских прокуратур Киевской области.
Пресс-служба СБУ утверждает, что она наладила механизм получения денег от частного предпринимателя. За это она обещала ему не принимать никаких мер реагирования относительно незаконной торговли газом.
За это она потребовала разовую таксу в размере 3 тысяч долларов и ежемесячный откат в размере 10 тысяч гривен. Во время получения очередного транша взятки ее задержали с поличным.
В рамках уголовного производства по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса проверяется информация о причастности к незаконным действиям начальника этой прокуратуры.
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Политика
25.01.2019 11:29