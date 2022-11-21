У прокуратурі Польщі відмовили українським експертам в залучення до розслідування в Пшеводуві — ЗМІ

Також неправдивою виявилась інформація про залучення американських слідчих до збору даних, інформує ZN.ua.

У прокуратурі Польщі відмовили українським експертам в залучення до розслідування в Пшеводуві — ЗМІ
© Getty Images

Прокуратура Польщі не погодиться залучати українських експертів до розслідування вибуху ракети в Пшеводуві, внаслідок якого загинули двоє чоловіків. Як пише польська газета Rzeczpospolita, причиною є відсутність юридичної можливості такої співпраці, тому це суперечило б процедурам, а також могло б зашкодити інтересам слідства, адже однією із версій є приналежність ракети до української ППО.

Видання зазначає, що низка політиків ввели суспільство в оману, заявивши, що до слідства долучені не лише українці, а й американці.

«Українські слідчі приїхали в Пшеводув наприкінці перевірки, яку проводили польські слідчі, і змогли побачити місце – залишки ракети та воронку, але не проводили жодних процесуальних дій, оскільки за законом це неможливо (як і польські слідчі не можуть проводити доказову діяльність на території іноземних держав, можуть бути в кращому випадку «пасивними спостерігачами»)», - пише видання.

Також міністр з канцелярії президента Дуди Якуб Кумох заявив, що в Пшеводуві працює польсько-американська слідча група, і що українці також попросили доступу до розслідування.

«Якщо обидві сторони погодяться, і, наскільки мені відомо, немає заперечень з американської сторони, такий доступ може бути незабаром наданий. Якщо у слідчої групи не буде зауважень на технічному рівні, напевно, не буде підстав відмовляти українцям у доступі», — сказав він.

Однак видання пише, що американських експертів на місці трагедії не було, а їхня роль полягає в оприлюдненні секретних матеріалів системи АВАКС.

Водночас рішення про розслідування та його напрямки приймає виключно польська прокуратура. Хоча голова Бюро національної безпеки Яцек Сівера визнав, що участь українських спостерігачів можлива, це не означає, що вони братимуть участь безпосередніх слідчих діях, пояснивши, що «це потребує дотримання справедливості та суміжних процедур».

Як заявили джерела видання, близькі до слідства, розслідування трагедії веде польська прокуратура та польські служби, які з нею співпрацюють. При цьому тривають переговори про напрацювання принципів співпраці, включно з питаннями, наприклад, передачі матеріалів чи обміну доказами.


Ірина Знась, ZN.ua





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