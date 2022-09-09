Поліцейські вкрали майно на 1,5 мільйони: у прокуратурі розповіли, як усе було

поліцейські, люди

Трьом працівникам полку особливого призначення управління поліції в Дніпропетровській області та трьом працівникам одного з підприємств Дніпра вручили підозри у таємному викрадені чужого майна в особливо великих розмірах.

Про це доповідає Офіс генпрокурора.

За даними слідства, правоохоронці, діючи у складі організованої групи з колишніми та діючими працівниками одного з підприємств упродовж 2020-2021 років систематично здійснювали крадіжку його майна. Такими діями вони завдали підприємству збитків на суму понад 1,5 млн гривень.

Наразі тривають невідкладні слідчі та процесуальні дії.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного слідчого управління ДБР.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

злочин, криміналіст, поліція


Алексей Ионов, politeka.net





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