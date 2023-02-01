Вбив і розчленував фермера під Куп'янськом: прокуратура відкрила справу проти окупанта з Курська

За даними українських слідчих, що працювали на деокупованих територіях Харківщини, уродженець Курської області, що прибув в складі окупаційних військ у с. Безмятежне Куп’янського району 31 липня 2022 року вбив місцевого фермера, вистреливши йому в голову, після чого розчленував тіло, частину поклав в авто та підпалив.