Вбив і розчленував фермера під Куп'янськом: прокуратура відкрила справу проти окупанта з Курська

Власником ферми був чоловік з активною проукраїнською позицією родом із Закарпаття, інформує ZN.ua.

За даними українських слідчих, що працювали на деокупованих територіях Харківщини, уродженець Курської області, що прибув в складі окупаційних військ у с. Безмятежне Куп’янського району 31 липня 2022 року вбив місцевого фермера, вистреливши йому в голову, після чого розчленував тіло, частину поклав в авто та підпалив.


Оксана Коваль, ZN.ua





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