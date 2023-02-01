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2023-02-01
Вбив і розчленував фермера під Куп'янськом: прокуратура відкрила справу проти окупанта з Курська
Власником ферми був чоловік з активною проукраїнською позицією родом із Закарпаття, інформує
За даними українських слідчих, що працювали на деокупованих територіях Харківщини, уродженець Курської області, що прибув в складі окупаційних військ у с. Безмятежне Куп’янського району 31 липня 2022 року вбив місцевого фермера, вистреливши йому в голову, після чого розчленував тіло, частину поклав в авто та підпалив.
Оксана Коваль, ZN.ua