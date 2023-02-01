Дев’ять років тюрми: ВАКС виніс вирок щодо ексзаступника Луценка в Генпрокуратурі

Колишній прокурор Сус привласнив майно, яке вилучили під час обшуку казино, інформує ZN.ua.

Дев’ять років тюрми: ВАКС виніс вирок щодо ексзаступника Луценка в Генпрокуратурі
© ЦПК/Facebook

Вищий антикорупційний суд засудив до дев’яти років в’язниці з конфіскацією майна та позбавив права обіймати посади у судах, правоохоронних органах та адвокатурі строком на 3 роки колишнього заступника одного з Департаментів Генеральної прокуратури України Дмитра Суса.

Як повідомили в Центрі протидії корупції, рішенням суду Суса також позбавили класного чину старшого радника юстиції та застосували спецконфіскацію до значного переліку предметів.

Прокуратура звинувачувала Дмитра Суса у привласненні та продажу майна на 814 тисяч грн, яке було вилучено під час обшуків підпільних казино у Києві. Мова йшла про гральні автомати, столи для покеру і рулеток, барні стільці та навіть відеореєстратор, а також самі вилучені кошти.

Детективи НАБУ затримали Суса 25 липня 2017 року, під час спроби залишити Україну. Наступного дня йому вручили повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 і 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) КК України.

До цього, у квітні 2017 року, генпрокурор Юрій Луценко звільнив з органів прокуратури старшого слідчого Дмитра Суса за "систематичне грубе порушення вимог законів України "Про запобігання корупції", "Про прокуратуру", правил прокурорської етики, вчинення дій, що ганьблять звання прокурора і можуть викликати сумнів у чесності та непідкупності органів прокуратури".

За даними ЗМІ, Сус привласнював вилучені під час слідчих дій грошові кошти та матеріальні цінності.

Водночас департамент Генпрокуратури, в якому працював Дмитро Сус, на той час пов'язували із тоды народними депутатами від "Блоку Петра Порошенка" Ігорем Кононенком та Олександром Грановським, яким приписували вплив на цей підрозділ ГПУ.


Ірина Знась, ZN.ua





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