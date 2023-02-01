Дев’ять років тюрми: ВАКС виніс вирок щодо ексзаступника Луценка в Генпрокуратурі

Вищий антикорупційний суд засудив до дев’яти років в’язниці з конфіскацією майна та позбавив права обіймати посади у судах, правоохоронних органах та адвокатурі строком на 3 роки колишнього заступника одного з Департаментів Генеральної прокуратури України Дмитра Суса.

Як повідомили в Центрі протидії корупції, рішенням суду Суса також позбавили класного чину старшого радника юстиції та застосували спецконфіскацію до значного переліку предметів.

Прокуратура звинувачувала Дмитра Суса у привласненні та продажу майна на 814 тисяч грн, яке було вилучено під час обшуків підпільних казино у Києві. Мова йшла про гральні автомати, столи для покеру і рулеток, барні стільці та навіть відеореєстратор, а також самі вилучені кошти.

Детективи НАБУ затримали Суса 25 липня 2017 року, під час спроби залишити Україну. Наступного дня йому вручили повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 і 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) КК України. До цього, у квітні 2017 року, генпрокурор Юрій Луценко звільнив з органів прокуратури старшого слідчого Дмитра Суса за "систематичне грубе порушення вимог законів України "Про запобігання корупції", "Про прокуратуру", правил прокурорської етики, вчинення дій, що ганьблять звання прокурора і можуть викликати сумнів у чесності та непідкупності органів прокуратури".

За даними ЗМІ, Сус привласнював вилучені під час слідчих дій грошові кошти та матеріальні цінності.