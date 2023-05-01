У Болгарії прокуратура перевіряє, чи справді уряд досі не ввів санкції проти Росії

Перевірка відбувається після публікацій у ЗМІ

У Болгарії, яка піддається гібридним атакам з боку РФ, Вища адміністративна прокуратура оголосила про відкриття справи щодо виконання урядом країни санкцій, накладених Європейським Союзом на Росію через її вторгнення до України ще у 2014 році. Справа відкрита через публікації у ЗМІ, в яких стверджувалося, що досі болгарський уряд не вдався до реального застосування антиросійських санкційних заходів, інформує ZN.ua.

У Болгарії прокуратура перевіряє, чи справді уряд досі не ввів санкції проти Росії
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Прокуратура повідомила, що запросила інформацію від Міністерства юстиції та всіх міністерств і відомств, які беруть участь у Координаційній групі з імплементації санкцій, про конкретні вжиті заходи та їхні результати у зв’язку з накладеними санкціями. Прокуратуру цікавлять дані про конкретні санкції стосовно фізичних осіб або пов’язаних із ними фізичних або юридичних осіб, організацій чи органів. У разі виявлення протиправних дій з боку уряду чи урядових органів, Вища адміністративна прокуратура має направити матеріали до відповідної прокуратури для реагування.

Болгарське видання Euractiv зазначає, що у Болгарії за накладення санкцій відповідає Національне агентство доходів, яке не видало жодного акта про застосування санкцій принаймні з 2014 року. Інше видання Bird.bg у 2022 році оприлюднило імена деяких росіян, які володіють нерухомістю в Болгарії через своїх родичів і фігурують у списку санкцій ЄС. Серед них Сєргєй Чємєзов, Максім Топілін, Владімір Плігін та Алєксєй Чєпа.

У Болгарії, через довгу політичну кризу, дедалі збільшується підтримка проросійської партії «Відродження» Костадіна Костадінова, яка на останніх виборах отримала 14,4% голосів виборців й фінішувала на третьому місці (хоча у листопаді 2021 року набрала менше 5%).


Стас Константинов, ZN.ua





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