У Болгарії прокуратура перевіряє, чи справді уряд досі не ввів санкції проти Росії

Перевірка відбувається після публікацій у ЗМІ

У Болгарії, яка піддається гібридним атакам з боку РФ , Вища адміністративна прокуратура оголосила про відкриття справи щодо виконання урядом країни санкцій, накладених Європейським Союзом на Росію через її вторгнення до України ще у 2014 році. Справа відкрита через публікації у ЗМІ, в яких стверджувалося, що досі болгарський уряд не вдався до реального застосування антиросійських санкційних заходів, інформує ZN.ua .

Болгарія залишається прихистком для російських олігархів, вважають місцеві ЗМІ © tourdream.net

Прокуратура повідомила, що запросила інформацію від Міністерства юстиції та всіх міністерств і відомств, які беруть участь у Координаційній групі з імплементації санкцій, про конкретні вжиті заходи та їхні результати у зв’язку з накладеними санкціями. Прокуратуру цікавлять дані про конкретні санкції стосовно фізичних осіб або пов’язаних із ними фізичних або юридичних осіб, організацій чи органів. У разі виявлення протиправних дій з боку уряду чи урядових органів, Вища адміністративна прокуратура має направити матеріали до відповідної прокуратури для реагування.

Болгарське видання Euractiv зазначає, що у Болгарії за накладення санкцій відповідає Національне агентство доходів, яке не видало жодного акта про застосування санкцій принаймні з 2014 року. Інше видання Bird.bg у 2022 році оприлюднило імена деяких росіян, які володіють нерухомістю в Болгарії через своїх родичів і фігурують у списку санкцій ЄС. Серед них Сєргєй Чємєзов, Максім Топілін, Владімір Плігін та Алєксєй Чєпа.

У Болгарії, через довгу політичну кризу, дедалі збільшується підтримка проросійської партії «Відродження» Костадіна Костадінова, яка на останніх виборах отримала 14,4% голосів виборців й фінішувала на третьому місці (хоча у листопаді 2021 року набрала менше 5%).