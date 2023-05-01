У Болгарії прокуратура перевіряє, чи справді уряд досі не ввів санкції проти Росії
Перевірка відбувається після публікацій у ЗМІ
У Болгарії, яка піддається гібридним атакам з боку РФ, Вища адміністративна прокуратура
Прокуратура повідомила, що запросила інформацію від Міністерства юстиції та всіх міністерств і відомств, які беруть участь у Координаційній групі з імплементації санкцій, про конкретні вжиті заходи та їхні результати у зв’язку з накладеними санкціями. Прокуратуру цікавлять дані про конкретні санкції стосовно фізичних осіб або пов’язаних із ними фізичних або юридичних осіб, організацій чи органів. У разі виявлення протиправних дій з боку уряду чи урядових органів, Вища адміністративна прокуратура має направити матеріали до відповідної прокуратури для реагування.
Болгарське видання Euractiv
У Болгарії, через довгу політичну кризу, дедалі збільшується підтримка проросійської партії «Відродження» Костадіна Костадінова, яка на останніх виборах отримала 14,4% голосів виборців й фінішувала на третьому місці (хоча у листопаді 2021 року набрала менше 5%).