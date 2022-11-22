Стрілянина росіян під час здачі в полон: прокуратура розпочала провадження щодо віроломства

Віроломство вважається воєнним злочином.

Стрілянина росіян під час здачі в полон: прокуратура розпочала провадження щодо віроломства
© Скріншот з відео

Луганська обласна прокуратура кваліфікувала вчинену російськими військами стрілянину під час здачі в полон українським бійцям у селі Макіївка Луганської області як віроломство з боку РФ. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею порушення законів і звичаїв війни та внесли відповідні відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань. Про це повідомив ексзаступник генпрокурора Гюндуз Мамедов у Twitter та ОГП у Telegram.

“За результатами моніторингу ЗМІ стало відомо, що в с. Макіївка Луганської області російські військові, імітуючи здачу у полон до військовослужбовців ЗСУ, відкрили вогонь по українських захисниках. Такі дії забороняються міжнародним гуманітарним правом”, – зазначили в офісі генерального прокурора.

Гюндуз Мамедов пояснив, що віроломство – це одна з форм обману, такі дії, якими ворог прагне завоювати довіру противника для отримання над ним військової переваги, інформує ZN.ua.

“Віроломство – це воєнний злочин. Передбачена стрілянина під час здачі в полон підпадає під цю кваліфікацію та є забороненою міжнародним гуманітарним правом”, – наголосив він.

У прокуратурі також послалися на статтю 37 Додаткового протоколу до Женевських конвенцій, яка забороняє вбивати, ранити чи брати в полон противника за допомогою віроломства.


Максим Царук, ZN.ua





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